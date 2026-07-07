क्या शुभमन गिल के लिए संजू सैमसन बने रहे बलि का बकरा? पूर्व क्रिकेटर ने किया हैरतअंगेज दावा
संजू सैमसन की जगह भारतीय टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को शामिल किया गया है। हालांकि, पूर्व क्रिकेटर सदागोपन रमेश ने इसपर हटकर राय रखी है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत के हीरो रहे संजू सैमसन जिम्बाब्वे दौरे पर नहीं जाएंगे। उनकी जगह विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। प्रभसिमरन ने आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। भारत को 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी20 मैच खेलने हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर सदागोपन रमेश ने सैमसन को लेकर एक हैरतअंगेज दावा किया है। उनका मानना है कि शुभमन गिल को भारतीय टी20 टीम में लाने के लिए सैमसन को बलि का बकरा बनाया जा रहा। गिल भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं। उनकी पिछले साल भारतीय टी20 टीम में वापसी हुई थी लेकिन खराब प्रदर्शन के बाद ड्रॉप कर दिया गया।
'कई लोग इसे अच्छा मौका मान सकते हैं'
सदागोपन रमेश ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''सैमसन का स्क्वॉड में नहीं होना बहुत गलत है। कई लोग इसे प्रभसिमरन सिंह के लिए एक अच्छा मौका मान सकते हैं लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सबकुछ साफ-साफ दिखे, इसलिए वे शुभमन गिल को चुनने के लिए यह रास्ता अपना रहे हैं।'' 31 वर्षीय सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। लेकिन उसके बाद तीन इंटरनेशनल मैचों में फ्लॉप रहे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में सैमसन को 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने रिप्लेस किया। रमेश के अनुसार, सैमसन जैसे टीम प्लेयर को सपोर्ट किया जाना चाहिए।
टीम से कैसे ड्रॉप किया जा सकता है?
भारत के लिए 19 टेस्ट और 24 वनडे मैच खेलने वाले रमेश ने कहा, ''सेमीफाइनल और फाइनल में सैमसन के पास अपनी सेंचुरी पूरी करने का मौका था। लेकिन व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में सेल्फिश होकर सोचे बिना वह टीम के लिए खेले और आउट हो गए। ऐसे टीम प्लेयर्स को सबसे पहले सपोर्ट किया जाना चाहिए। वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को तीन बार असफल रहने के बाद टीम से कैसे ड्रॉप किया जा सकता है? उन तीन पारियों में से आयरलैंड में दो में तो पूरी टीम ही फेल हो गई थी। ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये तीन पारियों पर गौर किया, वे उनकी पिछली तीन पारियों को भूल गए जिनसे भारत ने वर्ल्ड कप जीता था।''
जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, ईशान किशन , शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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