IPL 2026 से पहले बदलने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम? अनन्या बिड़ला ने दिया जवाब
आईपीएल 2026 से पहले डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नाम बदलने की कई खबरें आ रही है। आरसीबी को 19वें सीजन से पहले 16,700 करोड़ में आदित्य बिड़ला ग्रुप ने खरीद लिया है।
डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आईपीएल 2026 में नाम बदलेगा या नहीं? आरसीबी के 16,700 करोड़ में बिकने के बाद क्रिकेट के गलियारों में यह सवाल है। दरअसल, 19वें सीजन का आगाज होने से पहले आरसीबी को आदित्य बिड़ला ग्रुप ने खरीद लिया है। जिसके बाद कई जगह से खबरें आ रहीं हैं कि नए मालिक आरसीबी का नाम बदल सकते हैं। हालांकि इन सभी खबरों पर पूर्ण विराम अनन्या बिड़ला ने लगा दिया है। अनन्या बिड़ला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बताया है कि क्या आरसीबी का नाम आईपीएल 2026 से पहले बदलेगा या नहीं।
अनन्या बिड़ला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘आरसीबी 16705 करोड़ में बिकी..! आदित्य बिड़ला ग्रुप, डेविड ब्लिट्जर, ब्लैकस्टोन के एक कंसोर्टियम ने RCB को खरीद लिया है। अच्छी खबर यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य बिड़ला ग्रुप ने कन्फर्म किया है कि "रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु" नाम वही रहेगा।’
कौन हैं अनन्या बिड़ला
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मालिकाना हक और नेतृत्व को लेकर नई चर्चाओं के बीच अनन्या बिड़ला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। यह चर्चा तब शुरू हुई जब उनके भाई आर्यमन विक्रम बिड़ला को चेयरमैन बनाया गया, जिससे प्रभावशाली बिड़ला परिवार क्रिकेट की सुर्खियों में आ गया।हालांकि अनन्या का RCB के मालिकाना हक या मैनेजमेंट से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन उनकी बढ़ती सार्वजनिक पहचान ने उन्हें इन घटनाक्रमों के बीच चर्चा का एक अहम केंद्र बना दिया है। वह उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी हैं, जो आदित्य बिड़ला ग्रुप के प्रमुख हैं। अपने प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद, अनन्या ने एक उद्यमी और निवेशक के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
1994 में मुंबई में जन्मी अनन्या ने अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई की और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की। अनन्या ने 17 साल की उम्र में 'स्वतंत्र माइक्रोफिन' की स्थापना करके अपनी उद्यमिता की यात्रा की शुरुआत की। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को छोटे लोन देने पर केंद्रित है, जिससे पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें