मरियम नवाज शरीफ क्या लॉर्ड्स की रानी है? पाकिस्तानी क्रिकेटर के पोस्ट पर मचा बवाल; दी सफाई!
पीएसएल के 11वें सीजन का पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के बीच खेला गया था। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुए इस मैच के दौरान मरियम नवाज शरीफ वीआईपी मेहमान के तौर पर मौजूद थीं। पीसीबी ने उनका एक वीडियो अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया।
पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू हुए एक दिन ही हुआ है कि मगर विवाद कई खड़े हो गए हैं। पहले इस लीग को बंद दरवाओं के पीछे करवाने का फैसला लिया गया, इसके बाद स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर जैसे नामी खिलाड़ियों को धमकी मिली। मैच शुरु हुआ तो गेंद सफेत से गुलाबी हो गई और अब पाकिस्तानी खिलाड़ी का विवादित पोस्ट। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने हाल ही में पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ पोस्ट किया, जिसने बवाल मचा दिया है। बता दें, मरियम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है।
पीएसएल के 11वें सीजन का पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के बीच खेला गया था। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हुए इस मैच के दौरान मरियम नवाज शरीफ वीआईपी मेहमान के तौर पर मौजूद थीं। पीसीबी ने उनका एक वीडियो अपने X अकाउंट पर पोस्ट किया।
इस वीडियो को रिपोस्ट करते हुए नसीम शाह ने लिखा, ‘उन्हें लॉर्ड्स की रानी की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है?’
मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ नसीम शाह का यह पोस्ट कुछ ही देर में वायरल हो गया, जिसके बाद बवाल मच गया।
हालांकि नसीम शाह ने बाद में सफाई दी कि उनका X अकाउंट हैक हो गया था।
उन्होंने अन्य पोस्ट में लिखा, ‘नसीम का यह अकाउंट हाल ही में हैक हो गया था, लेकिन अब इसे सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया है।’ इससे यह स्पष्ट होता है कि पिछली टिप्पणी उनके निजी विचारों को नहीं दर्शाती थी।
बात मैच की करें तो, लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए फखर जमन के शानदार अर्धशतक के दम पर 199 रन बोर्ड पर लगाए। फखर ने 10 चौकों की मदद से 53 रनों की लाजवाब पारी खेली। इस स्कोर का पीछा करने उतरी हैदराबाद किंग्समैन की पूरी टीम 20 ओवर में 130 के स्कोर पर ढेर हो गई। फखर जमन को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें