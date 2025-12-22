Cricket Logo
ये अब भी 2010 ही है? एशेज के हीरो ट्रेविस हेड ने स्टुअर्ट ब्रॉड को खास अंदाज में किया ट्रोल

ये अब भी 2010 ही है? एशेज के हीरो ट्रेविस हेड ने स्टुअर्ट ब्रॉड को खास अंदाज में किया ट्रोल

संक्षेप:

एशेज शुरू होने से पहले इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने पैट कमिंस की टीम को 2010 के बाद की सबसे खराब ऑस्ट्रेलियाई टीम बताया था। अब इंग्लैंड के तीसरा टेस्ट भी हार जाने के बाद उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है। ट्रेविस हेड ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा है कि क्या ये अब भी 2010 ही है।

Dec 22, 2025 10:41 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इंग्लैंड के दिग्गज पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने एशेज सीरीज शुरू होने से पहले कुछ ऐसा कहा था कि अब उन्हें ट्रोल होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम 2010 के बाद की अब तक की सबसे खराब टीम है और इंग्लैंड की टीम पिछले 15 सालों की सबसे अच्छी टीम है। लेकिन मौजूदा एशेज सीरीज के अब तक हुए तीनों टेस्ट में इंग्लैंड की टीम चारों खाने चित हो चुकी है। सीरीज के हीरो ट्रेविस हेड ने अलग ही अंदाज में ब्रॉड को ट्रोल किया है। उन्होंने अपनी और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की तस्वीर इंस्टा स्टोरी में लगाते हुए लिखा है- क्या अब भी यह 2010 ही है?

इंग्लैंड को एडिलेड ओवल में खेले गए तीसरे टेस्ट में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के सामने वाइटवॉश का खतरा मंडरा रहा है। शुरुआती तीनों टेस्ट में इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए। टक्कर जैसी कोई चीज दिखी ही नहीं। सीरीज में अब तक ऑस्ट्रेलिया का दबदबा दिख रहा है।

स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा क्या था?

एशेज शुरू होने से पहले स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंग्लैंड की टीम को काफी मजबूत बताते हुए उसे सीरीज जीत का दावेदार बताया था। उन्होंने कहा था कि बेन स्टोक्स की अगुआई वाली मौजूदा इंग्लैंड टीम संभवतः पिछले 15 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ इंग्लिश टीम है। ये बात ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा था कि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम 2010 के बाद से अब तक की सबसे खराब स्थिति में है।

इंग्लैंड का लचर प्रदर्शन

ब्रॉड के बड़े-बड़े दावों के उलट इंग्लैंड की टीम एशेज में पूरी तरह फुस्स हो चुकी है। शुरुआती तीनों टेस्ट में करारी हार के बाद हेड कोच ब्रेंडन मैक्कलम को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है।

ये भी पढ़ें:ऑस्ट्रेलिया ने निकाला ‘बैजबॉल’ का कचूमर, जीत की हैट्रिक लगाकर एशेज को किया रिटेन

हेड ने इंग्लैंड के जले पर छिड़का नमक

इंग्लैंड की टीम को जैसे समझ ही नहीं आ रहा कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे रोकें। दूसरी तरफ पर्थ और एडिलेड में शतक जड़ने वाले ट्रेविस हेड उसके जख्मों पर जैसे नमक छिड़क रहे हैं। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी बता रही कि स्टुअर्ट ब्रॉड का बयान ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा क्रिकेटरों को काफी चुभा था।

ट्रेविस हेड ने स्टुअर्ट ब्रॉड को इंस्टा स्टोरी से किया ट्रोल

स्टुअर्ट ब्रॉड अपने बयान पर अब भी कायम

मौजूदा एशेज में इंग्लैंड की दुर्गति के बाद भी स्टुअर्ट ब्रॉड अपने बयान पर कायम हैं। वह बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वह अब भी मानते हैं कि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले की कुछ टीमों से खराब है।

ट्रेविस हेड ने स्टुअर्ट ब्रॉड को किया ट्रोल (एआई से तैयार इन्फोग्राफ)

ब्रॉड ने 'फॉर द लव ऑफ क्रिकेट' पॉडकास्ट में कहा, 'क्या मैं वो कहने के लिए पछताऊं? नहीं। मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को एशेज हारने के लिए बहुत खराब खेलना होगा और इंग्लैंड को बहुत अच्छा।'

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा।
Australia vs England England vs Australia Travis Head
