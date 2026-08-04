गौतम गंभीर पर गिरेगी गाज? जानिए क्यों संकट में पड़ी टीम इंडिया के हेड कोच की नौकरी?
गौतम गंभीर पर अब दबाव बढ़ गया है। जब वे हेड कोच बने थे तो अपने साथ पूरे सपोर्ट स्टाफ को लाए थे। उन्हें सब कुछ मिला है, लेकिन नतीजे के मामले में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।
गौतम गंभीर के हेड कोच रहते हुए टीम इंडिया दो आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुकी है, लेकिन गंभीर के ही अंडर भारत की टेस्ट टीम का प्रदर्शन बहुत घटिया रहा है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। यही कारण है कि अब गौतम गंभीर को हर एक कदम फूंक-फूंककर रखना होगा। श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज गंभीर के लिए बहुत मायने रखती है और टीम इंडिया के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में पहुंचना है तो इन दोनों मैचों में जीत चाहिए ही होगी।
क्रिकब्लॉगर की रिपोर्ट की मानें तो गौतम गंभीर पर अब दबाव बढ़ गया है। जब वे हेड कोच बने थे तो अपने साथ पूरे सपोर्ट स्टाफ को लाए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ वह खुद और बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल बचे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 उनकी कोचिंग में भारत जरूर जीता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत रेड बॉल क्रिकेट में दिखी है। इंग्लैंड के 2-2 से बराबर किए दौरे को छोड़ दें तो ओवरशीज कंडीशन्स में भारत ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और यहां तक कि घर पर भी भारत दो टेस्ट सीरीज हार चुका है।
'गंभीर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं'
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गौतम गंभीर हार की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। बीसीसीआई के अधिकारी इस बात से नाखुश हैं और अब लगातार खराब टेस्ट नतीजों के बाद हेड कोच BCCI में गहरी जांच के दायरे में आ गए हैं। बोर्ड के कुछ अधिकारी इस बात से नाखुश हैं कि हार के बाद भी वह जिम्मेदारी लेने में हिचकिचा रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज उनके कार्यकाल का एक अहम आकलन हो सकती है। भारत की डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीद भी इसी दौरे पर ज्यादा टिकी है।
सूत्रों ने क्रिकब्लॉगर को बताया कि गंभीर पर अक्सर खिलाड़ियों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) या सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगता रहा है, जबकि टीम मैनेजमेंट के फैसलों की जिम्मेदारी शायद ही कभी लेते हैं। अंदर के लोगों का दावा है कि ड्रेसिंग रूम में इस तरीके पर ध्यान नहीं दिया गया है। सीनियर प्लेयर्स ने भी पूर्व क्रिकेटरों और बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल के सदस्यों से बात की है। हालांकि, ये चर्चाएं अनौपचारिक हैं, लेकिन इनसे हेड कोच के आस-पास की जांच-पड़ताल और बढ़ गई है।
श्रीलंका की सीरीज है बेहद अहम
अगर टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार जाती है या परिणाम इस सीरीज में अच्छे नहीं रहते तो गंभीर पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। बोर्ड का पूरा भरोसा गंभीर पर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लगातार गिरती साख की वजह से सवाल भी उठने लाजमी हैं। वहीं, एक दूसरे सोर्स ने दावा किया कि गंभीर को हेड कोच के तौर पर लगभग वह सब कुछ दिया गया है, जो वह चाहते थे। सपोर्ट स्टाफ से लेकर फैसले लेने के अधिकार तक, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस अभी तक उस भरोसे को सही साबित नहीं कर पाया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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