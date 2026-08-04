Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गौतम गंभीर पर गिरेगी गाज? जानिए क्यों संकट में पड़ी टीम इंडिया के हेड कोच की नौकरी?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

गौतम गंभीर पर अब दबाव बढ़ गया है। जब वे हेड कोच बने थे तो अपने साथ पूरे सपोर्ट स्टाफ को लाए थे। उन्हें सब कुछ मिला है, लेकिन नतीजे के मामले में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 

Gautam Gambhir
लॉर्ड्स की बालकनी में गौतम गंभीर

गौतम गंभीर के हेड कोच रहते हुए टीम इंडिया दो आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुकी है, लेकिन गंभीर के ही अंडर भारत की टेस्ट टीम का प्रदर्शन बहुत घटिया रहा है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। यही कारण है कि अब गौतम गंभीर को हर एक कदम फूंक-फूंककर रखना होगा। श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज गंभीर के लिए बहुत मायने रखती है और टीम इंडिया के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल में पहुंचना है तो इन दोनों मैचों में जीत चाहिए ही होगी।

क्रिकब्लॉगर की रिपोर्ट की मानें तो गौतम गंभीर पर अब दबाव बढ़ गया है। जब वे हेड कोच बने थे तो अपने साथ पूरे सपोर्ट स्टाफ को लाए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ वह खुद और बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल बचे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 उनकी कोचिंग में भारत जरूर जीता है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत रेड बॉल क्रिकेट में दिखी है। इंग्लैंड के 2-2 से बराबर किए दौरे को छोड़ दें तो ओवरशीज कंडीशन्स में भारत ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और यहां तक कि घर पर भी भारत दो टेस्ट सीरीज हार चुका है।

ये भी पढ़ें:एशिया कप की मेजबानी को लेकर आई बड़ी खबर, इस देश में भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान

'गंभीर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं'

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गौतम गंभीर हार की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बल्कि खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा फोड़ देते हैं। बीसीसीआई के अधिकारी इस बात से नाखुश हैं और अब लगातार खराब टेस्ट नतीजों के बाद हेड कोच BCCI में गहरी जांच के दायरे में आ गए हैं। बोर्ड के कुछ अधिकारी इस बात से नाखुश हैं कि हार के बाद भी वह जिम्मेदारी लेने में हिचकिचा रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज उनके कार्यकाल का एक अहम आकलन हो सकती है। भारत की डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीद भी इसी दौरे पर ज्यादा टिकी है।

ये भी पढ़ें:आकिब नबी की कहानी का अहम किरदार है उनका जिगरी यार, पहले पिता को मनाया और फिर…

सूत्रों ने क्रिकब्लॉगर को बताया कि गंभीर पर अक्सर खिलाड़ियों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) या सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगता रहा है, जबकि टीम मैनेजमेंट के फैसलों की जिम्मेदारी शायद ही कभी लेते हैं। अंदर के लोगों का दावा है कि ड्रेसिंग रूम में इस तरीके पर ध्यान नहीं दिया गया है। सीनियर प्लेयर्स ने भी पूर्व क्रिकेटरों और बीसीसीआई के एपेक्स काउंसिल के सदस्यों से बात की है। हालांकि, ये चर्चाएं अनौपचारिक हैं, लेकिन इनसे हेड कोच के आस-पास की जांच-पड़ताल और बढ़ गई है।

श्रीलंका की सीरीज है बेहद अहम

अगर टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार जाती है या परिणाम इस सीरीज में अच्छे नहीं रहते तो गंभीर पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। बोर्ड का पूरा भरोसा गंभीर पर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लगातार गिरती साख की वजह से सवाल भी उठने लाजमी हैं। वहीं, एक दूसरे सोर्स ने दावा किया कि गंभीर को हेड कोच के तौर पर लगभग वह सब कुछ दिया गया है, जो वह चाहते थे। सपोर्ट स्टाफ से लेकर फैसले लेने के अधिकार तक, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस अभी तक उस भरोसे को सही साबित नहीं कर पाया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Gautam Gambhir Team India Indian Cricket Team अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।