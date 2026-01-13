क्या गौतम गंभीर और विराट-रोहित के बीच सब ठीक नहीं है? भारत के बैटिंग कोच ने दिया ऐसा जवाब कि..
राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे से पहले मीडिया से बात करते हुए कोटक ने कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली के गौतम गंभीर से मतभेद की खबरें पूरी तरह गलत हैं। दोनों सीनियर खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट के संपर्क में हैं और भविष्य की योजनाओं में शामिल रहते हैं।
भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले कुछ समय से दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच मतभेदों की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट से इन दोनों दिग्गजों के अचानक संन्यास लेने के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों के बीच 'कम्युनिकेशन गैप' यानी संवाद की कमी है। सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि हेड कोच और इन दो बड़े खिलाड़ियों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं, जिसने आगामी सीरीज से पहले फैंस के बीच चिंता पैदा कर दी थी।
हालांकि, टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे से पहले मीडिया से बात करते हुए कोटक ने कहा, "रोहित शर्मा और विराट कोहली के गौतम गंभीर से मतभेद की खबरें पूरी तरह गलत हैं। दोनों सीनियर खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट के संपर्क में हैं और भविष्य की योजनाओं में शामिल रहते हैं।" कोटक ने साफ तौर पर फैंस को सोशल मीडिया की अफवाहों को नजरअंदाज करने की सलाह दी है।
कोच कोटक ने इन खिलाड़ियों के प्रोफेशनलिज्म पर जोर देते हुए बताया कि रोहित और विराट न केवल गौतम गंभीर बल्कि पूरे सपोर्ट स्टाफ के साथ लगातार बातचीत करते हैं और आने वाले दौरों की रणनीति बनाने में योगदान देते हैं। उन्होंने कहा, "वे जानते हैं कि उन्हें अपने शरीर, फिटनेस और बल्लेबाजी के लिए क्या चाहिए। वे पूरी तरह प्रोफेशनल हैं और उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है।"
बता दें कि संन्यास के कारणों पर चुप्पी होने की वजह से अटकलें तेज हुई थीं, लेकिन कोच के अनुसार, ये दोनों अब पूरी तरह वनडे फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और 22 महीने बाद होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप की प्लानिंग का सक्रिय हिस्सा हैं।
मौजूदा समय में विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वे पिछली 5 वनडे पारियों में लगातार फिफ्टी प्लस का स्कोर बनाकर राजकोट के मैदान पर उतर रहे हैं। वहीं पहले मैच में अच्छे दिख रहे रोहित शर्मा का शॉट मिसटाइम होने से विकेट गिरा था। इस मैच में दोंनों खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।