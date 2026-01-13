क्या गौतम गंभीर और विराट-रोहित के बीच सब ठीक नहीं है? भारत के बैटिंग कोच ने दिया ऐसा जवाब कि..

Cricket Logo
राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे से पहले मीडिया से बात करते हुए कोटक ने कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली के गौतम गंभीर से मतभेद की खबरें पूरी तरह गलत हैं। दोनों सीनियर खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट के संपर्क में हैं और भविष्य की योजनाओं में शामिल रहते हैं।

Jan 13, 2026 10:08 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट टीम में पिछले कुछ समय से दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच मतभेदों की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थीं। विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट से इन दोनों दिग्गजों के अचानक संन्यास लेने के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों के बीच 'कम्युनिकेशन गैप' यानी संवाद की कमी है। सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि हेड कोच और इन दो बड़े खिलाड़ियों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं, जिसने आगामी सीरीज से पहले फैंस के बीच चिंता पैदा कर दी थी।

हालांकि, टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे से पहले मीडिया से बात करते हुए कोटक ने कहा, "रोहित शर्मा और विराट कोहली के गौतम गंभीर से मतभेद की खबरें पूरी तरह गलत हैं। दोनों सीनियर खिलाड़ी टीम मैनेजमेंट के संपर्क में हैं और भविष्य की योजनाओं में शामिल रहते हैं।" कोटक ने साफ तौर पर फैंस को सोशल मीडिया की अफवाहों को नजरअंदाज करने की सलाह दी है।

कोच कोटक ने इन खिलाड़ियों के प्रोफेशनलिज्म पर जोर देते हुए बताया कि रोहित और विराट न केवल गौतम गंभीर बल्कि पूरे सपोर्ट स्टाफ के साथ लगातार बातचीत करते हैं और आने वाले दौरों की रणनीति बनाने में योगदान देते हैं। उन्होंने कहा, "वे जानते हैं कि उन्हें अपने शरीर, फिटनेस और बल्लेबाजी के लिए क्या चाहिए। वे पूरी तरह प्रोफेशनल हैं और उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या करना है।"

बता दें कि संन्यास के कारणों पर चुप्पी होने की वजह से अटकलें तेज हुई थीं, लेकिन कोच के अनुसार, ये दोनों अब पूरी तरह वनडे फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और 22 महीने बाद होने वाले 2027 वनडे वर्ल्ड कप की प्लानिंग का सक्रिय हिस्सा हैं।

मौजूदा समय में विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वे पिछली 5 वनडे पारियों में लगातार फिफ्टी प्लस का स्कोर बनाकर राजकोट के मैदान पर उतर रहे हैं। वहीं पहले मैच में अच्छे दिख रहे रोहित शर्मा का शॉट मिसटाइम होने से विकेट गिरा था। इस मैच में दोंनों खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
