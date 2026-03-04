होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अभिषेक शर्मा से इंग्लैंड के खेमे में डर का माहौल? सैम करन ने कहा- उम्मीद करते हैं वह...

Mar 04, 2026 12:36 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्या भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से आगामी सेमीफाइनल को लेकर इंग्लैंड का खेमा डरा हुआ है। ऑलराउंडर सैम करन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में कुछ बातें कही हैं। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।

अभिषेक शर्मा से इंग्लैंड के खेमे में डर का माहौल? सैम करन ने कहा- उम्मीद करते हैं वह...

गुरुवार, 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलने के अंदाज ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने स्वीकार किया है कि अभिषेक की बल्लेबाजी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब करन को याद दिलाया गया कि पिछली बार अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था, तो उन्होंने मजाकिया लेकिन सतर्क अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी।

सैम करन ने अभिषेक शर्मा के खतरे को भांपते हुए कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि अभिषेक फिर से वैसी ही पारी न खेलें, लेकिन हम इस मैच के लिए बहुत अच्छी योजना बना चुके हैं।" करन के इस बयान से साफ है कि इंग्लैंड के गेंदबाज अभिषेक के खिलाफ विशेष रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंग्लैंड की टीम किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "हम किसी भी चीज से डर नहीं रहे हैं और मुझे यकीन है कि दोनों टीमें गुरुवार रात की चुनौती के लिए वास्तव में उत्साहित हैं।"

ये भी पढ़ें:ICC टूर्नामेंट्स में SA का बुरा हाल, हार चुके हैं 14 में से 12 सेमीफाइनल
ये भी पढ़ें:बड़े मैच में 1 दमदार पारी और विराट-रोहित हुए धड़ाम, संजू सैमसन ने रच दिया इतिहास

वानखेड़े स्टेडियम की परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए करन ने एक हाई-स्कोरिंग मैच की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि यह एक प्रतिष्ठित मैदान है जहां छोटा बाउंड्री और अच्छी विकेट बल्लेबाजों के लिए मददगार होती है। करन ने अपनी भूमिका के बारे में बताते हुए कहा, "अगर यह धीमी पिच हुई तो हम अपनी स्लोअर गेंदों का इस्तेमाल करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने अन्य कौशलों का उपयोग करेंगे।" उन्होंने यह भी माना कि अधिकांश इंग्लिश खिलाड़ी आईपीएल (IPL) में खेलने के कारण भारतीय परिस्थितियों और खिलाड़ियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, जिससे उन्हें तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:50 गेंदों में 97 रन,संजू ने ऐतिहासिक पारी खेल भारत को सेमीफाइनल में दिलाई एंट्री

करन ने मैच के दौरान दर्शकों के दबाव और शोर पर भी बात की। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर स्टेडियम शांत रहता है, तो इसका मतलब होगा कि इंग्लैंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ भारत में ही सेमीफाइनल खेलना एक ऐसा अनुभव है जिसका सपना हर युवा क्रिकेटर देखता है। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय बल्लेबाजी क्रम, खासकर अभिषेक शर्मा, अपनी आक्रामकता बरकरार रखते हैं या इंग्लैंड की रणनीति उन पर भारी पड़ती है।

बता दें कि अभिषेक शर्मा के लिए अब तक यह टी-20 विश्व कप औसत गया है। उन्होंने अपने पहले तीन मुकाबलों में खाता नहीं खोला था उसके बाद 15 रनों की पारी खेली और फिर एक अर्धशतकीय पारी भी आई। हालांकि, वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी मुकाबले में भी उनका बल्ला खामोश रहा था। ऐसे में अब देखना होगा वे गुरुवार को होने वाले मुकाबले में क्या कमाल दिखाते हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
T20 World Cup Icc T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।