अभिषेक शर्मा भारत के सबसे महान टी-20I ओपनर हैं? अश्विन ने बताई उनकी खासियत
क्या अभिषेक शर्मा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के सबसे महान बल्लेबाज हैं। इस सवाल के जवाब में पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने क्या कहा है विस्तार से पढ़िए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने के बाद 35 गेंदों में शतक भी जड़ दिया। उन्होंने मंगलवार को खेले गए मुकाबले में सिर्फ 38 गेंदों में 113 रनों की तूफानी पारी 297 से अधिक की स्ट्राइक रेट से खेली। इससे पहले सितंबर महीने में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली गई तीन मैचों की टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शतक जड़ा था। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 4 शतक जड़ दिए हैं। टी-20I में शतक जड़ने के मामले में सूर्यकुमार यादव की बराबरी कर ली है और सिर्फ रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल से पीछे हैं।
अभिषेक शर्मा भारत के लिए सिर्फ टी-20 फॉर्मेट में खेलते हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 समाप्त होने के बाद जुलाई 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक भारत के लिए कुल 70 टी-20 मैच खेल लिए हैं, जिसकी 69 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 33.43 की औसत और 196.84 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 2240 रन बनाए हैं। इस दौरान अभिषेक शर्मा के बल्ले से कुल 14 अर्धशतक और 4 शतक निकले हैं। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए और जिस तरह की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में कर रहे हैं उसको देखते हुए खेल पत्रकार विमल कुमार ने ऐश की बात में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन से यह सवाल पूछ लिया कि क्या अभिषेक शर्मा भारत के ऑलटाइम सबसे महान टी-20 ओपनर हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए अश्विन ने कहा कि देखिए ऐसा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन यह बात जरूर है कि अभिषेक शर्मा ने टी-20 क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इससे पहले भारत का कोई भी सलामी बल्लेबाज ऐसी बैटिंग नहीं करता था।
अश्विन ने दिया ये जवाब
रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि- मैं थमनेल नहीं देना चाहता ऐसा कुछ कहकर लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभिषेक शर्मा एक इंडियन क्रिकेट का बैटिंग टैंपलेट बदलने वाला क्रिकेटर है। मतलब उन्होंने एकदम से पुराने तरीके की बल्लेबाजी के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। इनसे पहले कोई भी ओपनर इतनी ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेला है। उन्होंने केएल राहुल से तुलना करते हुए अभिषेक शर्मा के बारे में बताया कि जब शुरुआत में केएल राहुल आईपीएल में खेलता था तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही इंडियन टीम में स्टेबल हो गया उनका स्ट्राइक रेट कम हो गया। लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ ऐसा नहीं है। वह बिल्कुल अलग टैंपलेट पर क्रिकेट खेलता है। वह आईपीएल में भी उसी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है और भारतीय टीम में भी आउट होने की परवाह किए बिना बल्लेबाजी करता है। उन्होंने कहा कि पहले के बल्लेबाज अपनी स्ट्राइक रेट, औसत आदि के लिए खेलते थे, जोकि उस समय के हिसाब से गलत भी नहीं था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इसको एकदम से बदलकर रख दिया है और इसके लिए इस बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज की तारीफ होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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