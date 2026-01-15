Cricket Logo
अपनी स्पीड बढ़ाने पर करें विचार; 82 रन खाने के बाद कुलदीप यादव को इरफान पठान की सलाह

इरफान पठान ने कुलदीप यादव की गेंदबाजी लय पर भी सवाल उठाए, जिन्होंने अपने 10 ओवरों में 82 रन लुटाए और सिर्फ एक विकेट लिया। पठान ने कहा कि कुलदीप इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि रवींद्र जडेजा के पास प्रतिकूल परिस्थितियों में सीमित विकल्प होते हैं।

Jan 15, 2026 08:29 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
राजकोट में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत की सात विकेट से करारी हार के बाद पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भारतीय स्पिन आक्रमण की कड़े शब्दों में आलोचना की है। पठान के अनुसार, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के कम अनुभवी स्पिनरों की तुलना में काफी "कमतर" था, जो भारत की हार का एक मुख्य कारण बना। मैच के आंकड़ों पर गौर करें तो जडेजा और कुलदीप ने मिलकर 18 ओवरों में 126 रन लुटाए और केवल एक विकेट हासिल किया, जबकि न्यूजीलैंड के स्पिनरों-जेडेन लेनोक्स और माइकल ब्रेसवेल-ने 20 ओवरों में मात्र 76 रन देकर दो विकेट झटके और भारत को 284 रनों पर रोक दिया। पठान ने न्यूज़ीलैंड की रणनीति की सराहना करते हुए कहा, "न्यूज़ीलैंड ने परिस्थितियों को बेहतर ढंग से पढ़ा। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की और हमने उनकी ओर से असली स्पिन गेंदबाजी देखी।"

इरफान पठान ने कुलदीप यादव की गेंदबाजी लय पर भी सवाल उठाए, जिन्होंने अपने 10 ओवरों में 82 रन लुटाए और सिर्फ एक विकेट लिया। पठान ने कहा कि कुलदीप इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि रवींद्र जडेजा के पास प्रतिकूल परिस्थितियों में सीमित विकल्प होते हैं।

अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा कि "मैं यह बताना चाहूंगा कि कुलदीप यादव की गति फिर से कम हो रही है। कुलदीप पहले धीमी गेंदबाजी करते थे और बाद में उन्होंने सुधार दिखाया। उन्होंने तेज गेंदबाजी शुरू की और इस तरह गेंद में टर्न भी आने लगा। नतीजतन, उन्हें वो रेव्स भी मिलने लगे। क्या वो फिर से धीमी गेंदबाजी कर रहे हैं? क्या यही कारण है कि गेंद पहले जितनी टर्न नहीं हो रही है?"

इरफान पठान ने कुलदीप यादव को सुझाव देते हुए कहा कि "कुलदीप को अपनी गति बढ़ाने की जरूरत पर फिर से विचार करना चाहिए। वह 10 ओवर में 80 रन देने से कहीं बेहतर गेंदबाज हैं। मुझे उम्मीद है कि वह अगले मैच में बेहतर गेंदबाजी करेंगे और बेहतर फिनिशिंग देने की कोशिश करेंगे। रवींद्र जडेजा के पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं और जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होतीं तो उन्हें परेशानी होती है। लेकिन उनसे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।"

न्यूजीलैंड के स्पिनरों के "अनुशासन और नियंत्रण" की तारीफ करते हुए इरफ़ान ने भारतीय टीम को अपनी रणनीति दोबारा तैयार करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि जहां डेब्यू कर रहे जेडेन लेनोक्स ने विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी बल्लेबाजों को बांधे रखा, वहीं माइकल ब्रेसवेल ने 3.40 की बेहतरीन इकोनॉमी से गेंदबाजी की। पठान ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, "जब अनुशासन की बात आती है, तो भारतीय स्पिनर न्यूज़ीलैंड के स्पिनरों के आसपास भी नहीं थे। यह भारत की हार का एक बड़ा कारण था।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि रवींद्र जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, जो अनुकूल परिस्थितियां न होने पर संघर्ष करते नजर आए। अब जबकि श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है, पठान का मानना है कि इंदौर में होने वाले निर्णायक मैच से पहले भारत को अपने गेंदबाजी दृष्टिकोण में सुधार करने की सख्त जरूरत है।

