इरफान पठान से लेकर हरभजन सिंह तक, IPL 2026 की टॉप-4 टीमों को लेकर हुई भविष्यवाणी; कौन जीतेगा पर्पल कैप?
सीजन का आगाज होने से पहले हरभजन सिंह से लेकर इरफान पठान तक कई दिग्गजों ने आईपीएल 2026 की टॉप-4 टीमों को लेकर पर्पल कैप के विजेता को लेकर अभी से अपनी-अपनी भविष्यवाणी कर दी है। आईए एक नजर दिग्गजों की भविष्यवाणियों पर डालते हैं-
आईपीएल 2026 का आगाज होने में एक दिन का ही समय रह गया है। इस रंगारंग लीग के 19वें सीजन का पहला मैच 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। सीजन का आगाज होने से पहले हरभजन सिंह से लेकर इरफान पठान तक कई दिग्गजों ने स्टार स्पोर्ट्स पर आईपीएल 2026 की टॉप-4 टीमों को लेकर पर्पल कैप के विजेता को लेकर अभी से अपनी-अपनी भविष्यवाणी कर दी है। आईए एक नजर दिग्गजों की भविष्यवाणियों पर डालते हैं-
आईपीएल 2026 की टॉप-4 टीमों को लेकर दिग्गजों की भविष्यवाणी-
फाफ डु प्लेसिस- मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स
इरफान पठान- मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स
हरभजन सिंह- मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स (भज्जी ने कहा कि चौथी टीम फैंस डिसाइड कर लें)
आकाश चोपड़ा- मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स
चेतेश्वर पुजारा- गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस
मोहम्मद कैफ- पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
हनुमा विहारी- सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस
पीयूष चावला- मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स
सबा करीम- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स
संजय बांगर- मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स
लक्ष्मीपति बालाजी- चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद
वरुण एरोन- सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स
आईपीएल 2026 पर्पल कैप को लेकर भविष्यवाणी-
फाफ डु प्लेसिस- वरुण चक्रवर्ती
इरफान पठान- जसप्रीत बुमराह
हरभजन सिंह- वरुण चक्रवर्ती
चेतेश्वर पुजारा- वरुण चक्रवर्ती
मोहम्मद कैफ- वरुण चक्रवर्ती
हनुमा विहारी- कुलदीप यादव
पीयूष चावला- वरुण चक्रवर्ती
सबा करीम- वरुण चक्रवर्ती
संजय बांगर- युजवेंद्र चहल
लक्ष्मीपति बालाजी- वरुण चक्रवर्ती
वरुण एरोन- हर्षल पटेल
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें