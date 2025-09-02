Irfan Pathan Tells What will Shubman Gill prove in Asia Cup Says This would not have happened without Suryakumar Yadav शुभमन गिल एशिया कप में क्या साबित करेंगे? इरफान पठान ने बताया, बोले- सूर्या बिना ऐसा नहीं हुआ होगा, Cricket Hindi News - Hindustan
शुभमन गिल एशिया कप में क्या साबित करेंगे? इरफान पठान ने बताया, बोले- सूर्या बिना ऐसा नहीं हुआ होगा

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने बताया कि शुभमन गिल आगामी एशिया कप में क्या साबित करने की कोशिश करेंगे? गिल को भारतीय टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है। 25 वर्षीय बल्लेबाज टेस्ट टीम का कप्तान है। 

Md.Akram मुंबई, भाषाTue, 2 Sep 2025 09:02 PM
पूर्व हरफनमौला इरफान पठान ने एशिया कप 2025 के लिए टी20 टीम में शुभमन गिल की वापसी और उन्हें उपकप्तान बनाने के फैसले को टीम के हित में करार देते हुए मंगलवार को कहा कि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट कप्तान के तौर पर इंग्लैंड में अपनी पहली सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले गिल की लंबे समय के बाद टी20 टीम में वापसी हुई है। पठान ने कहा कि गिल के उपकप्तान होने से मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव पर भी कोई दबाव नहीं आएगा।

पठान ने ‘सोनी स्पोर्ट्स’ द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘सूर्यकुमार की सहमति के बिना शुभमन गिल को उपकप्तान नहीं चुना गया होगा।’’ पठान ने कहा, ‘‘ उनकी (सूर्यकुमार) जिम्मेदारी सिर्फ अपना प्रदर्शन करना या टीम को संभालना नहीं है। युवा खिलाड़ी में नेतृत्व कौशल विकसित करना और टीम को भविष्य के लिए तैयार करना भी है।’’ इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘‘लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि इससे सूर्यकुमार पर दबाव पड़ेगा लेकिन वह जो कर रहे हैं वह वास्तव में भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। यह सूर्यकुमार यादव को ऐसे कप्तान के तौर पर स्थापित करेगा जिनका क्रिकेट जगत में काफी सम्मान है।’’

पठान ने कहा कि गिल अपने चयन और उपकप्तान के तौर पर नियुक्ति को सही साबित करना चाहेंगे उन्होंने कहा, ‘‘ हमने इस सत्र में देखा है, वह शानदार लय में हैं। उन्होंने पिछले कुछ आईपीएल में काफी रन भी बनाये हैं। उनके पास आक्रामक बल्लेबाजी करने की क्षमता है। मुझे नहीं लगता कि गिल के लिए आक्रामक भूमिका निभाने और टीम की जरूरत को पूरा करने में कोई समस्या होगी।’’ पठान ने कहा कि 2021 टी20 अंतरराष्ट्रीय विश्व कप के दौरान यूएई में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले वरुण चक्रवर्ती एशिया कप में भारत के लिए ‘एक्स-फैक्टर (अपने दम पर मैच का रुख पलटने वाले खिलाड़ी)’ होंगे।

उन्होंने कहा, “आप हमेशा सोचते हैं कि ऑलराउंडर एक्स फैक्टर होते है लेकिन मैं वास्तव में यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि वरुण चक्रवर्ती कैसा प्रदर्शन करते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यह एक वापसी की प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘चक्रवर्ती 2021 में दुबई में हुए टी20 विश्व कप की भारतीय टीम का हिस्सा थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उस समय इतना अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरी नजरें उन पर पर होंगी क्योंकि उनमें बहुत आत्मविश्वास है और वह निश्चित रूप से एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं।’’