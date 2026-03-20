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इरफान पठान ने CSK स्टार एमएस धोनी को टीम से बाहर करने का दिया सुझाव, सरफराज को बताया परफेक्ट रिप्लेसमेंट

Mar 20, 2026 10:16 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना ​​है कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक खिलाड़ी के रूप में यह अंतिम सत्र हो सकता है।

इरफान पठान ने CSK स्टार एमएस धोनी को टीम से बाहर करने का दिया सुझाव, सरफराज को बताया परफेक्ट रिप्लेसमेंट

भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एमएस धोनी की बैटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। इरफान पठान का मानना है कि एमएस धोनी अब टीम के लिए ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पा रहे हैं। धोनी पिछले सीजन तक निचले क्रम में बैटिंग करते थे और अंतिम कुछ गेंदों पर बड़े शॉट खेलकर टीम के स्कोर में इजाफा करने पर ध्यान देते थे। पठान का कहना है कि उन्हें थोड़ी अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी, जिससे टीम को फायदा पहुंचे। पठान ने बताया कि धोनी अब भी दिग्गज है लेकिन क्रीज पर कम समय रहने से वह टीम को मदद नहीं कर पाते, उन्होंने सुझाव दिया है कि सरफराज खान जैसे बल्लेबाज को उनकी जगह लेने चाहिए।

इससे पहले इरफान पठान कह चुके हैं कि आगामी इंडियन प्रीमियर लीग महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से एक खिलाड़ी के रूप में अंतिम सत्र हो सकता है। जैसे-जैसे 2026 का आईपीएल करीब आ रहा है, धोनी के संन्यास को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो गई हैं। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''सरफराज खान के लिए इस टीम में नंबर 6 पर जगह है। लेकिन अगर एम एस धोनी कहें कि वह नियमित खेलेंगे, क्योंकि इस समय, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को रिटायर होना पड़ा। क्या वह सभी मैच खेलेंगे? या नहीं खेलेंगे? मैं ये काफी समय से कह रहा हूं, उनके क्रीज पर एक या दो ओवर रहने से भले ही फैंस खुश हो रहे हो लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को इससे फायदा नहीं हो रहा।''

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उन्होंने आगे कहा, ''अगर धोनी खेलते हैं, तो उन्हें चार ओवर खेलना होगा। तब टीम को फायदा पहुंचेगा। अगर वह नहीं खेलते हैं, तो शायद धोनी सोचते होंगे कि मैं हर मैच नहीं खेलूंगा और टीम को उसी हिसाब से बनाऊंगा, जहां बल्लेबाजों को बेहतर चांस मिले। क्योंकि ये धोनी की टीम है।''

इरफान पठान की चेन्नई सुपर किंग्स प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, अकील होसेन, मैट हेनरी, नूर अहमद और

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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