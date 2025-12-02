Cricket Logo
इरफान पठान ने की रोहित शर्मा की जमकर तारीफ, बोले- अब ऐसा नहीं लगता है कि वह 38 साल के हैं, क्योंकि…

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की और कहा कि अब ऐसा नहीं लगता है कि वह 38 साल के हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फिटनेस को इम्प्रूव किया है। वे दमदार लय में हैं।

Tue, 2 Dec 2025 07:32 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भारत के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है। इरफान पठान ने कहा है कि अब ऐसा नहीं लगता है कि रोहित शर्मा 38 साल के हैं। रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस में सुधार किया है, जो वाकई में मैदान पर दिखता है। उनकी बल्लेबाजी में भी नयापन दिखा है, क्योंकि वे अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। टेस्ट और टी20 क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट लिया हुआ है। रोहित शर्मा ने 30 नवंबर को एक और दमदार अर्धशतक जड़ा, जिसके बाद इरफान पठान ने कहा कि अलग माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं।

क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जहां तक ​​रोहित शर्मा की बात है, तो वह अपने पीक पर लग रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वह 38 साल के हैं, उन्होंने अपनी फिटनेस सुधारी है, लेकिन जिस तरह से वह कंडीशन के हिसाब से खेल रहे हैं और बिना किसी गलती के बैटिंग कर रहे हैं, हाफ-सेंचुरी से पता चलता है कि वह किस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं।" रोहित शर्मा ने 51 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से रांची में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में 57 रनों की पारी खेली। पिछले तीन मैचों में उनके बल्ले से खूब रन निकले हैं। इनमें एक शतक भी शामिल है।

बता दें कि रोहित शर्मा की फिटनेस आईपीएल 2025 तक अच्छी नहीं थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा और साथ में ये भी जानकारी दी कि वे सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव रहेंगे। रोहित ने इस दौरान अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और करीब 10 से 15 किलो वजन घटाया, क्योंकि उनका फोकस वर्ल्ड कप 2027 में खेलने पर है। विराट कोहली के साथ भी ऐसा ही सीन है। दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था और इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी। इसके बाद से चार मैचों इन दोनों दिग्गजों ने खेले हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ इन खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी की है। दोनों एक-एक शतक चार मैचों में जड़ चुके हैं।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
