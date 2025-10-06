World Cup 2027 में खेलना है तो... इरफान पठान ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को दी सीधी सलाह

रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम में हैं, लेकिन 2027 के वनडे विश्व कप में क्या खेलेंगे? ये यक्ष प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इरफान पठान ने कहा है कि दोनों को घरेलू क्रिकेट खेलते रहना चाहिए।

रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को सौंप दी गई है। हालांकि, रोहित वनडे टीम में बरकरार हैं, लेकिन उनके 2027 विश्व कप में खेलने की संभावना कम है। यही हाल विराट कोहली का भी है। दोनों दिग्गज टी20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। सिर्फ एक फॉर्मेट खेलकर वे आगे कितने समय तक अपनी जगह टीम में पक्की रखेंगे? ये देखना दिलचस्प है। इस बीच पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बताया है कि वे क्या करके वर्ल्ड कप 2027 में खेल सकते हैं, जो दोनों का सपना है।

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन गेम फिटनेस उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रोहित ने अपनी फिटनेस पर अच्छी तरह काम किया है। वह इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन नियमित फिटनेस और गेम टाइम की फिटनेस अलग होती है। अगर आप नियमित क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दोनों को कुछ गेम टाइम सुनिश्चित करना होगा। उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना होगा।" दोनों का आखिरी इंटरनेशनल मैच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल था, जो 9 मार्च 2025 को खेला गया था।