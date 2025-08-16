इरफान पठान का खुलासा, टीम इंडिया में उन्हें नंबर-3 पर खेलता देख जलता था सीनियर खिलाड़ी!

इरफान पठान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर टीम का एक सीनियर खिलाड़ी बेहद नाराज हो गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या वीवीएस लक्ष्मण में से कोई नहीं था।

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, वहीं जरूरत पड़ने पर वह टीम के लिए बल्ले से भी योगदान देते थे। एक समय ऐसा था जब टीम इंडिया में उन्हें नंबर-3 पर बैटिंग करने का मौका मिला, उन्होंने इस नंबर पर बैटिंग करते हुए कई बार इंप्रेस किया, मगर हाल ही में उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर टीम का एक सीनियर खिलाड़ी बेहद नाराज हो गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या वीवीएस लक्ष्मण में से कोई नहीं था।

'द लल्लनटॉप' को दिए इंटरव्यू में इरफान उस खिलाड़ी का नाम लिए बिना कहा, "मैंने कुछ नहीं कहा; मैं काफी युवा था। वो ऐसा खिलाड़ी था जो सोचता था कि वो मुझसे बेहतर बल्लेबाज है। नाम लेकर किसी का अपमान करने का कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट में कोई स्थायी दोस्ती या प्रतिद्वंद्विता नहीं होती। कहा जाता था, 'ये मेरे से ऊपर क्यों जा रहा है बैटिंग करने?"

40 वर्षीय इरफान ने आगे स्पष्ट किया कि यह सीनियर खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के फैब 5 में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा, "यह दादा नहीं थे। वास्तव में, दादा वह व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरों के लिए अपना पद त्याग दिया।"

वह आगे बोले, "हां, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वह राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण या सचिन तेंदुलकर नहीं थे। उन्हें लगता था कि वह ज्यादा सक्षम बल्लेबाज हैं, और कप्तान ने भी उनकी बात सुनी और उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन वह उस मैच में जल्दी आउट हो गए।"

इरफान ने अपने करियर में 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20I मैच खेले और क्रमशः 1,105, 1,544 और 172 रन बनाए। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों में एक शतक, छह अर्धशतक और वनडे मैचों में पांच अर्धशतक लगाए।