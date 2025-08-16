Irfan Pathan reveals a senior players were jealous of him playing at number 3 in Team India ye mere se upar kyu ja rha h इरफान पठान का खुलासा, टीम इंडिया में उन्हें नंबर-3 पर खेलता देख जलता था सीनियर खिलाड़ी!, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Irfan Pathan reveals a senior players were jealous of him playing at number 3 in Team India ye mere se upar kyu ja rha h

इरफान पठान का खुलासा, टीम इंडिया में उन्हें नंबर-3 पर खेलता देख जलता था सीनियर खिलाड़ी!

इरफान पठान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर टीम का एक सीनियर खिलाड़ी बेहद नाराज हो गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या वीवीएस लक्ष्मण में से कोई नहीं था।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 09:01 AM
share Share
Follow Us on
इरफान पठान का खुलासा, टीम इंडिया में उन्हें नंबर-3 पर खेलता देख जलता था सीनियर खिलाड़ी!

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, वहीं जरूरत पड़ने पर वह टीम के लिए बल्ले से भी योगदान देते थे। एक समय ऐसा था जब टीम इंडिया में उन्हें नंबर-3 पर बैटिंग करने का मौका मिला, उन्होंने इस नंबर पर बैटिंग करते हुए कई बार इंप्रेस किया, मगर हाल ही में उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि एक मैच में उन्हें तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर टीम का एक सीनियर खिलाड़ी बेहद नाराज हो गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या वीवीएस लक्ष्मण में से कोई नहीं था।

ये भी पढ़ें:एशिया कप के लिए भज्जी ने चुना भारतीय स्क्वॉड, सैमसन-रिंकू OUT केएल-पराग IN

'द लल्लनटॉप' को दिए इंटरव्यू में इरफान उस खिलाड़ी का नाम लिए बिना कहा, "मैंने कुछ नहीं कहा; मैं काफी युवा था। वो ऐसा खिलाड़ी था जो सोचता था कि वो मुझसे बेहतर बल्लेबाज है। नाम लेकर किसी का अपमान करने का कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट में कोई स्थायी दोस्ती या प्रतिद्वंद्विता नहीं होती। कहा जाता था, 'ये मेरे से ऊपर क्यों जा रहा है बैटिंग करने?"

40 वर्षीय इरफान ने आगे स्पष्ट किया कि यह सीनियर खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के फैब 5 में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा, "यह दादा नहीं थे। वास्तव में, दादा वह व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरों के लिए अपना पद त्याग दिया।"

ये भी पढ़ें:रोहित चाहे तो 45 साल तक…योगराज सिंह ने दिया हिटमैन के आलोचकों को दनदनाता जवाब

वह आगे बोले, "हां, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वह राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण या सचिन तेंदुलकर नहीं थे। उन्हें लगता था कि वह ज्यादा सक्षम बल्लेबाज हैं, और कप्तान ने भी उनकी बात सुनी और उन्हें आगे बढ़ाया, लेकिन वह उस मैच में जल्दी आउट हो गए।"

इरफान ने अपने करियर में 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20I मैच खेले और क्रमशः 1,105, 1,544 और 172 रन बनाए। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों में एक शतक, छह अर्धशतक और वनडे मैचों में पांच अर्धशतक लगाए।

पठान ने इस दौरान यह भी बताया कि एक बार अनिल कुंबले को काउंटर करने के लिए सचिन तेंदुलकर ने उन्हें नंबर-3 पर भेजा था। पठान ने बताया "उन्होंने मुझे दलीप ट्रॉफी के एक मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर अनिल कुंबले गेंदबाजी करने आएं तो पलटवार करना। उन्हें पता था कि अनिल कुंबले जैसा मैच विजेता हमें परेशान कर सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं आठवें नंबर का बल्लेबाज होने के नाते कुछ शॉट लगा पाया, तो कुंबले नाराज हो सकते हैं और अपनी योजना बदल सकते हैं।"

Irfan Pathan
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |