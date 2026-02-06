Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Irfan Pathan Predicts Pakistan May Reverse India Boycott in T20 WC 2026 says U Turn Can Happen Anytime Now
इरफान पठान ने भी लिए पाकिस्तान के मजे, कहा- वह कभी भी यूटर्न ले सकते हैं

इरफान पठान ने भी लिए पाकिस्तान के मजे, कहा- वह कभी भी यूटर्न ले सकते हैं

संक्षेप:

इरफान पठान का मानना है कि पाकिस्तान आगामी टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले को बॉयकॉट करने के फैसले पर कभी भी यूटर्न ले सकता है।

Feb 06, 2026 04:32 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
Hiपाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने एक बार फिर पाकिस्तान के रुख को बरकरार रखते हुए कहा है कि टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने का फैसला उनकी सरकार ने लिया था और यह उनके नियंत्रण में नहीं था। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को यहां होने वाले अपने बहुप्रतीक्षित पुरुषों के टी20 विश्व कप ग्रुप लीग मैच का रविवार को बहिष्कार करने की घोषणा की। हालांकि टीम टूर्नामेंट के अन्य मुकाबले खेलेगी। पाकिस्तान के बॉयकॉट के फैसले को लेकर भारत में अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी अपने फैसले पर यू-टर्न ले सकता है।

पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने के अपने फैसले को उलट सकता है, लेकिन उन्होंने उनकी भारत को चुनौती देने की क्षमता पर सवाल उठाया। इरफान पठान ने कहा, ''ग्रुप स्टेज में, आपको कोई चैलेंज नहीं दिखेगा। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बॉयकॉट का फैसला किया है लेकिन वह कभी भी यूटर्न ले सकते हैं। अगर वह यूटर्न लेते भी हैं तो क्या वे हमें चैलेंज दे पाएंगे? अगर आप पिछले विश्व कप को देखे या पिछले भारत और पाकिस्तान मैच को देखें, ऐसा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान भारत को चुनौती दे पाएगा। एक या दो नहीं भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में तीन बार हराया। भारत ने उनपर दबदबा बनाया है।''

पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के खिलाफ ग्रुप मैच में भाग लेने की परमिशन नहीं दी है। यह हाईवोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में निर्धारित है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस विवाद ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है।

चेतन शर्मा का मानना है कि मौजूदा हालात लंबे समय तक नहीं टिकेंगे और पाकिस्तान जल्द ही अपने फैसले से यूटर्न ले सकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में होने वाले चुनावों के बाद माहौल बदल सकता है और तब एक आधिकारिक बयान सामने आ सकता है कि जनता की भावना को देखते हुए क्रिकेट जारी रहना चाहिए। चेतन ने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि जब आप राजनीति में होते हैं तो फैसले अक्सर राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन क्रिकेट अंततः खिलाड़ियों और फैन्स के लिए होता है।

