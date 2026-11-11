शुभमन और बुमराह को छोड़ा, इरफान पठान ने चुनी करंट ODI वर्ल्ड XI; न्यूजीलैंड-ऑस्ट्रेलिया के दो-दो प्लेयर शामिल
Irfan Pathan's Current ODI World XI: इरफान पठान ने अपनी करंट वनडे वर्ल्ड इलेवन में इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों के किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया। उन्होंने अफगानिस्तान का एक प्लेयर चुना।
भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने अपनी पसंदीदा करंट वनडे वर्ल्ड इलेवन चुनी है। इसमें वही खिलाड़ी शामिल हैं, जो मौजूदा दौर में वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं। इरफान की लिस्ट में सर्वाधिक तीन प्लेयर भारत से हैं। हालांकि, उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल और धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया। पूर्व ऑलराउंडर ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दो-दो प्लेयर शामिल किए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के एक-एक खिलाड़ी को रखा है।
रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर शे होप
इरफान ने बुधवार को क्रिकइंफो पर अपनी करंट वनडे वर्ल्ड इलेवन का खुलासा किया। उन्होंने सबसे पहले 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा का जिक्र किया। 39 वर्षीय रोहित ने भारत के लिए अब तक 294 वनडे मैचों में 12143 रन बनाए हैं। इरफान ने वेस्टइंडीज के कप्तान शे होप को रोहित के ओपनिंग पार्टनर के रूप में चुना। होप ने 158 मैचों में 6590 रन जुटाए हैं। तीसरे नंबर पर सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं। 38 वर्षीय कोहली ने 320 वनडे मैचों में 15190 रन जोड़े हैं। वह वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं। इरफान की लिस्ट में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 65 वनडे में 2894 रन बटोरे हैं। केएल राहुल (104 वनडे मैचों में 3570 रन) पांचवें स्थान पर हैं। उन्हें विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया।
पैट कमिंस और कगिसो रबाडा शामिल
राहुल के बाद न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स (50 वनडे में 1292 रन, 19 विकेट) हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इन दिनों पांच मैचों की वनडे सीरीज जारी है। इरफान ने अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान को सातवें स्थान पर रखा। उन्होंने 127 वनडे में 237 विकेट हैं। उनके बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस हैं। कमिंस ने 91 वनडे में 143 शिकार किए हैं। कमिंस की अगुवाई वाली टीम ने 2023 में भारत को हराकर वनडे वर्ल्ड कप जीता था। साउथ अफ्रीका के स्टार पेसर कगिस रबाडा (16 वनडे में 168 विकेट) और स्पिनर केशव महाराज (58 वनडे में 79 विकेट) भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड 11वें नंबर पर हैं। उन्होंने 99 वनडे मैचों में 148 शिकार किए हैं।
इरफान पठान की करंट ODI वर्ल्ड इलेवन: रोहित शर्मा (भारत), शे होप (वेस्टइंडीज), विराट कोहली (भारत), डेरिल मिचेल (न्यूजीलैंड), केएल राहुल (भारत, विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स (न्यूजीलैंड), राशिद खान (अफगानिस्तान), पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया), कगिसो रबाडा (साउथ अफ्रीका), केशव महाराज (साउथ अफ्रीका) और जोश हेजलवुड (ऑस्ट्रेलिया)।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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