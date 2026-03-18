पंजाब किंग्स के लिए IPL 2026 में भी कमाल करेंगे श्रेयस अय्यर, इरफान पठान को है पूरा भरोसा
पंजाब किंग्स के लिए IPL 2026 में भी श्रेयस अय्यर कमाल करेंगे। इरफान पठान को इस बात का पूरा भरोसा है। आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को पहुंचाने वाले श्रेयस अय्यर इस बार खुद भी ट्रॉफी उठाने के बारे में सोच रहे हैं।
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने पंजाब किंग्स यानी पीबीकेएस के कप्तान श्रेयस अय्यर को लेकर बयान दिया है। इरफान पठान ने श्रेयस अय्यर के पिछले सीजन के फॉर्म और लीडरशिप को दोहराने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि भारतीय T20I सेटअप में उनके लिए जगह है। इरफान पठान ने माना है कि दाएं हाथ का यह खिलाड़ी एक "प्रूवन क्रिकेटर" है, जिसे T20I टीम में वापसी के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 के फाइनल में पहुंची थी। इस बार के सीजन की शुरुआत पंजाब की टीम गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 21 मार्च को करेगी। पिछले साल, अय्यर अपनी टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और कुल मिलाकर छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी सीजन में रहे थे। उन्होंने 17 पारियों में 50.33 के औसत और 175.07 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे, जिसमें छह अर्द्धशतक शामिल थे। केकेआर को वे कप्तान के तौर पर आईपीएल की ट्रॉफी 2024 में दिला चुके हैं।
जियोहॉटस्टार पर इरफान पठान ने कहा, "मुझे पक्का नहीं है कि श्रेयस अय्यर T20I टीम में वापसी के लिए खुद को साबित करने के लिए IPL को एक स्टेज की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे होंगे। श्रेयस अय्यर एक प्रूवन क्रिकेटर हैं। उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा किया है। जहां तक इंडियन टीम की बात है, वह वनडे क्रिकेट में बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं। मुझे लगता है कि टीम इंडिया के T20 सेटअप में उनके लिए जगह है और वह इस बात को जानते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "मुंबई इंडियंस के खिलाफ वह क्वालीफायर्स की पारी (204 रन का पीछा करते हुए 41 गेंदों में 87* रन, जिसमें पाँच चौके और आठ छक्के शामिल थे), मुझे अभी भी (जसप्रीत) बुमराह के खिलाफ वह शॉट याद है, जिसमें उन्होंने उस यॉर्कर को थर्ड मैन की तरफ बहुत समय लेकर ग्लाइड किया था। उन्होंने बहुत सुधार किया है। मैं यह देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं कि क्या वह इस सीजन में भी वही परफॉर्मेंस दोहरा पाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि वह ऐसा करेंगे।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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