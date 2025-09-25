Irfan Pathan on India squad If I were selector I would have given chance To young fast bowler instead of Jasprit Bumrah मैं सिलेक्टर होता तो बुमराह की जगह इसे मौका देता... इरफान पठान को भारतीय स्क्वॉड में खटकी एक बात, Cricket Hindi News - Hindustan
मैं सिलेक्टर होता तो बुमराह की जगह इसे मौका देता... इरफान पठान को भारतीय स्क्वॉड में खटकी एक बात

इरफान पठान को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में एक बात खटकी है। उनका मानना है कि जसप्रीत बुमराह को घरेलू सीरीज में आराम देना चाहिए था, जो फिलहाल टी20 एशिया कप 2025 में खेल रहे हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 07:45 PM
बीसीसीआई ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारत के 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान किया। टीम में कई फेरबदल हुए। हालांकि, पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान को स्क्वॉड में एक बात काफी खटकी। उनका मानना है कि भारतीय सिलेक्टर्स को धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज सीरीज में आराम देना चाहिए था। इरफान ने कहा कि अगर मैं सिलेक्टर होता तो बुमराह की जगह एक यंग फास्ट बॉलर को मौका देता ताकि वह भविष्य के लिए तैयार हो सके। 31 वर्षीय बुमराह फिलहाल टी20 एशिया कप 2025 में खेल रहे हैं, जिसके फाइनल में भारत एंट्री कर चुका है। फाइनल के चार दिन बाद वेस्टइंडीज सीरीज (2 अक्टूबर से) शुरू होगी।

40 वर्षीय इरफान ने भारतीय टीम की घोषणा के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''जसप्रीत बुमराह का इंग्लैंड में वर्कलोड मैनेज किया गया। वह सारे मैच नहीं खेले। जाहिर सी बात है कि इसमें मैनेजमेंट, सिलेक्टर्स और टीम फीजियो की भूमिका थी। वह एक मैच खेले और ब्रेक मिला और फिर मैदान पर उतरे। यहां (वेस्टइंडीज सीरीज में) पर तो उनका प्रॉपर तरीके से वर्कलोड मैनेज करने का बड़ा मौका था। भारत में आप वैसे ही ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते। अगर बुमराह यह सीरीज नहीं खेलते तो क्या होता? खैर, उनको खेलना है जो भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है। बुमराह टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह शानदार चीज है।

पूर्व ऑलराउंडर ने आगे कहा, ''हालांकि, सिलेक्टर्स के पास बुमराह को आराम देने और यंग फास्ट बॉलर को तैयार करने का बड़ा मौका था। हमें अच्छे तेज गेंदबाज तैयार करने ही पड़ेंगे। तीन-चार से काम नहीं चलेगा, भविष्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम आठ लड़कों का फास्ट बॉलिंग ग्रुप चाहिए होगा। वेस्टइंडीज सीरीज में एक यंग लड़के, एक यंग फास्ट बॉलर को खिलाने का अवसर था, जिससे भारतीय सिलेक्टर्स चूक गए। यह सही-गलत सोच की बात नहीं है। अगर मैं सिलेक्टर होता या मैनेजमेंट में होता तो जरूर एक यंग फास्ट बॉलर को खिलाता, उसे मौका देता। मैं उसे तैयार करने की कोशिश करता, परफॉर्म करना या ना करना अलग बात होती।''

वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल।

