दोनों खिलाड़ियों पर दबाव होगा कि...विराट-रोहित के वर्ल्ड कप प्लान पर इरफान पठान का बड़ा बयान

इरफान पठान ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान को लेकर बड़ी बात कही है। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे।

विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। दोनों अब सिर्फ भारत के लिए वनडे खेलेंगे। विराट और रोहित 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वहीं, भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने विराट और रोहित के वर्ल्ड कप प्लान पर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि ऐसा होगा या नहीं, यह दोनों के नियमित रूप से खेलने और फिट रहने पर निर्भर करेगा। हालांकि, इरफान ने साथ ही कहा कि दोनों खिलाड़ियों पर दबाव होगा।

इरफान ने रेवस्पोर्ट्ज से कहा, “इन प्रोफेशनल क्रिकेटरों की बात करें, जिनका फिलहाल सिर्फ क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित है तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती नियमित रूप से खेलना और फिट रहना होगा। विराट सिर्फ आईपीएल खेलेंगे और फिर जब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगा तो सिर्फ खेलने के लिए कुछ साबित करने के लिए नहीं। इसलिए, गेम टाइम जारी रखना आसान काम नहीं होगा। टी20 ने अपना दबदबा बना लिया है और वनडे पीछे छूट गए हैं। इसीलिए दोनों फॉर्मेट में मैचों की संख्या बदल गई है।”

उन्होंने आगे कहा, "अगर गेम टाइम की निरंतरता बनाए रखी जाए तो 2027 का वर्ल्ड कप कोई चैलेंज नहीं होगा। दुर्भाग्य से उनपर दबाव होगा। मैंने रोहित शर्मा से बात की है और वह फिटनेस को लेकर बहुत उत्सुक हैं। मुझे यकीन है कि विराट भी इंग्लैंड में जिस तरह से अभ्यास करते देखे गए हैं, उससे वह बहुत उत्सुक हैं। मैंने मोहम्मद शमी का एक बयान भी देखा है, जिसमें कहा गया कि वह भी बहुत उत्सुक हैं।" भारत ने आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में खेला था। भारत को अब अक्टूबर में तीन मैचों की वनडे सीरीज ऑस्ट्र्रेलिया दौरे पर खेलनी है।