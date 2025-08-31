Irfan Pathan Makes big statement on Virat Kohli Rohit Sharma 2027 World Cup plan Unfortunately there will be pressure दोनों खिलाड़ियों पर दबाव होगा कि...विराट-रोहित के वर्ल्ड कप प्लान पर इरफान पठान का बड़ा बयान, Cricket Hindi News - Hindustan
दोनों खिलाड़ियों पर दबाव होगा कि...विराट-रोहित के वर्ल्ड कप प्लान पर इरफान पठान का बड़ा बयान

इरफान पठान ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप प्लान को लेकर बड़ी बात कही है। दोनों खिलाड़ी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और भारत के लिए सिर्फ वनडे खेलेंगे।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 09:14 AM
विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। दोनों अब सिर्फ भारत के लिए वनडे खेलेंगे। विराट और रोहित 2027 में होने वाला वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। वहीं, भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने विराट और रोहित के वर्ल्ड कप प्लान पर बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि ऐसा होगा या नहीं, यह दोनों के नियमित रूप से खेलने और फिट रहने पर निर्भर करेगा। हालांकि, इरफान ने साथ ही कहा कि दोनों खिलाड़ियों पर दबाव होगा।

इरफान ने रेवस्पोर्ट्ज से कहा, “इन प्रोफेशनल क्रिकेटरों की बात करें, जिनका फिलहाल सिर्फ क्रिकेट खेलने पर ध्यान केंद्रित है तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती नियमित रूप से खेलना और फिट रहना होगा। विराट सिर्फ आईपीएल खेलेंगे और फिर जब भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगा तो सिर्फ खेलने के लिए कुछ साबित करने के लिए नहीं। इसलिए, गेम टाइम जारी रखना आसान काम नहीं होगा। टी20 ने अपना दबदबा बना लिया है और वनडे पीछे छूट गए हैं। इसीलिए दोनों फॉर्मेट में मैचों की संख्या बदल गई है।”

उन्होंने आगे कहा, "अगर गेम टाइम की निरंतरता बनाए रखी जाए तो 2027 का वर्ल्ड कप कोई चैलेंज नहीं होगा। दुर्भाग्य से उनपर दबाव होगा। मैंने रोहित शर्मा से बात की है और वह फिटनेस को लेकर बहुत उत्सुक हैं। मुझे यकीन है कि विराट भी इंग्लैंड में जिस तरह से अभ्यास करते देखे गए हैं, उससे वह बहुत उत्सुक हैं। मैंने मोहम्मद शमी का एक बयान भी देखा है, जिसमें कहा गया कि वह भी बहुत उत्सुक हैं।" भारत ने आखिरी वनडे मैच मार्च 2025 में खेला था। भारत को अब अक्टूबर में तीन मैचों की वनडे सीरीज ऑस्ट्र्रेलिया दौरे पर खेलनी है।

पूर्व ऑलराउंडर ने टीम मैनेजमेंट को सलाह दी कि 2027 वर्ल्ड कप प्लान को लेकर कोहली और रोहित के साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखें। इरफान ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि संवाद बिल्कुल स्पष्ट रहा होगा। गौतम गंभीर (हेड कोच) और अजीत अगरकर (चीफ सिलेक्टर) को जानने के बाद मुझे लगता है कि वे संवाद के मामले में इसे बहुत स्पष्ट कर देंगे।। नियमित रूप से गेम टाइम मिलने से सभी प्रकार की चुनौतियां दूर रहेंगी। अगर आप 2027 की बात कर रहे हैं तो यह चुनौती बनी रहेगी क्योंकि वे इस समय भारत के लिए नहीं खेल रहे हैं। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों और आईपीएल के बाद अगर बड़ा गैप आता है तो निरंतरता टूट जाएगी।"