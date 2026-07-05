श्रेयस अय्यर-गौतम गंभीर की इस रणनीति से खुश नहीं इरफान पठान, एक्सपेरिमेंट के लिए इसे दो मौका

टीम इंडिया में लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार देख पूर्व हरफनमौला इरफान पठान खुश नहीं हैं। उन्होंने गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर को मैसेज भेजा है कि वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट कर रजत पाटीदार को मौका दे सकते हैं।

पूर्व हरफनमौला और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने मौजूदा भारतीय टीम में लेफ्टी बल्लेबाजों की भरमार पर सवाल उठाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत ने टॉप-7 में 6 लेफ्टी बल्लेबाज खिलाए थे। वैभव सूर्यवंशी के आने से एक और लेफ्टी टीम में जुड़ा। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर ही एकमात्र दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनके बाद अगला राइटी बैट्समैन हर्षित राणा हैं। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की यह रणनीति पठान को समझ नहीं आई। उन्होंने इन दोनों को मैसेज भेजा है कि अगले टी20 वर्ल्ड कप में अभी काफी समय हैं, ऐसे में वह रजत पाटीदार को मौका देकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।

इरफान पठान ने X पर लिखा, ‘अभी इंडियन T20 टीम में लेफ्ट-हैंड बैट्समैन की संख्या को देखते हुए, टीम इंडिया के लिए रजत पाटीदार को आगे बढ़ाने का यह और भी बड़ा कारण है।

मुझे सच में उम्मीद है कि उन्हें मौका मिलेगा, खासकर इसलिए क्योंकि अगले T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी भी काफी समय है।’

रवि बिश्नोई की वजह से भारत हारा मैच रवि बिश्नोई का एक महंगा ओवर 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पर भारी पड़ा जहां इंग्लैंड ने शनिवार को दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत को चार विकेट से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली।

इंग्लैंड ने 191 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक ओवर शेष रहते छह विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

मैच का निर्णायक मोड़ 17वां ओवर साबित हुआ, जिसमें रवि बिश्नोई ने 29 रन लुटा दिए। ओवर की शुरुआत उन्होंने लगातार दो नो-बॉल से की और इसके बाद जैकब बेथल ने तीन शानदार छक्के जड़कर मैच पूरी तरह इंग्लैंड की झोली में डाल दिया। बेथल ने 46 गेंदों पर नाबाद 76 रन की मैच जिताऊ पारी खेली।

दिन की शुरुआत 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के पदार्पण को लेकर उत्साह के साथ हुई थी, लेकिन अंत 22 वर्षीय जैकब बेथल की विस्फोटक बल्लेबाजी के नाम रहा।

इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। अर्शदीप सिंह (40 रन पर तीन विकेट) ने फिल सॉल्ट और जोस बटलर को खाता खोले बिना आउट कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई।

कप्तान हैरी ब्रूक ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में 39 रन बनाए। उन्होंने अर्शदीप के एक ओवर में तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से 27 रन बटोरे और दबाव को काफी हद तक कम कर दिया।

अक्षर पटेल (20 रन पर एक विकेट) ने हैरी ब्रूक को विकेटकीपर इशान किशन के हाथों कैच कराकर भारत को राहत दिलाई, लेकिन तब तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था।

इसके बाद बेथल और टॉम बैंटन ने चौथे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर भारतीय स्पिन आक्रमण को प्रभावी नहीं होने दिया। बैंटन ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए।