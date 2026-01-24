VIDEO: इरफान पठान ने शोएब मलिक को लगाया गले तो मचा बवाल! प्रदर्शनी मैच में पाकिस्तान से हारा भारत

संक्षेप: भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को एक प्रदर्शनी मैच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए चार ओवर में 4 विकेट पर 56 रन बनाए, जिसमें शोएब मलिक के 34 रन और इमरान नजीर के 16 रन शामिल थे। जवाब में, भारत सिर्फ 51 रन ही बना पाया और टारगेट से पांच रन पीछे रह गया।

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव का असर क्रिकेट के मैदान पर भी दिखता है। पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने क्रिकेट फील्ड पर भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। नियमों के चलते भारत पाकिस्तान से मैच जरूर खेला, मगर ना तो कप्तान और ना ही खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को भाव दिया। यहां तक खिलाड़ियों ने हाथ तक नहीं मिलाए। पूर्व खिलाड़ी भी इसके सपोर्ट में नजर आए। मगर अब इरफान पठान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पाकिस्तान के शोएब मलिक से मैच के बाद गले मिलते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो खूब बवाल मचा रहा है।

बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को एक प्रदर्शनी मैच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए चार ओवर में 4 विकेट पर 56 रन बनाए, जिसमें शोएब मलिक के 34 रन और इमरान नजीर के 16 रन शामिल थे। जवाब में, भारत सिर्फ 51 रन ही बना पाया और टारगेट से पांच रन पीछे रह गया। जब मैच खत्म हुआ, तब इरफान पठान और स्टुअर्ट बिन्नी क्रीज पर थे, और दोनों ने विरोधी टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और गले भी लगाया।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और भारतीय फैंस इरफान पठान की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ‘इसे देखो। लेजेंड्स लीग के दौरान, इरफान पठान ने पाक का बॉयकॉट किया और बहुत इज़्जत कमाई। अब वही इरफान कैमरे पर उनके साथ गले मिलते और हाथ मिलाते दिख रहे हैं। स्टेज के साथ सिद्धांत बदल जाते हैं। सूर्यकुमार के लिए यह सम्मान देखने के बाद।’

वहीं एक यूजर ने लिखा, ‘इरफान पठान—जो अक्सर पाकिस्तान और उसके क्रिकेटरों की आलोचना करने में बेबाक रहते हैं—आज F2 डबल विकेट वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट बिन्नी के साथ शोएब मलिक और दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गर्मजोशी से हाथ मिलाते और गले मिलते हुए देखे गए।’