इरफान पठान को मिला पाकिस्तान से सपोर्ट, खोली शाहिद अफरीदी की पोल-पट्टी; वह परिवार और धर्म पर हमला...

इरफान पठान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बदतमीज हरकतों के बारे में बताया था कि कैसे फ्लाइट में जाते समय पाकिस्तानी प्लेयर ने उन्हें छेड़ा था और फिर कैसे उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटौरी थी। यह वीडियो सिर्फ भारत में ही नहीं चला बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसने आग लगाई। ऐसे में लगा कि इरफान पठान को पाकिस्तान की ओर से आलोचना झेलनी पड़ेगी, मगर हुआ इसका उलटा ही। उन्हें आलोचना की जगह सपोर्ट मिला है।

जी हां, यह सपोर्ट और किसी ने नहीं बल्कि शाहिद अफरीदी के टीम मेट दानिश कनेरिया की ओर से मिला है।

कनेरिया ने इरफान पठान का इंटरव्यू वीडियो के साथ X पर लिखा, ‘इरफान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह हमेशा निजी हमले करते हैं—चाहे किसी के परिवार पर हो या किसी के धर्म पर। क्लास और डीसेंसी साफ तौर पर उनकी ताकत नहीं हैं।’

इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी से हुई भिड़ंत को याद करते हुए बताया था कि जब टीम इंडिया 2006 में पाकिस्तान दौरे पर थी, तो दोनों टीमें कराची से लाहौर के लिए एक ही फ्लाइट में साथ-साथ यात्रा कर रही थीं, और यहीं पर उनकी अफरीदी से तीखी बहस हुई थी। अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर ने इस मामले पर विस्तार से बताया और कहा कि अफरीदी ने ही उनके बाल बिगाड़कर और उन्हें बच्चा कहकर इसकी शुरुआत की थी।

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में इरफान पठान ने इस घटना से पर्दा उठाते हुए कहा, "फ्लाइट में थे हम, कराची से लाहौर जा रहे थे। दोनों टीमें एक साथ थी। ये दूसरा टूर था 2006 का। उसने (शाहिद अफरीदी) मेरे सर पर हाथ रखा बाल हिलाए और कहा 'बच्चे कैसा है'। मैंने कहा 'तू कब से बाप बन गया'। बच्चों वाली हरकतें है तेरी, मेरे सिर को हाथ लगा रहा है, बाल खराब कर रहा है...ना मेरी दोस्ती है आपसे ना कुछ है। मतलब क्यों बदतमीजी करनी, कुछ बदजुबानी की।"