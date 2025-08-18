Irfan Pathan got support from Pakistan exposed Shahid Afridi he attacked family and religion इरफान पठान को मिला पाकिस्तान से सपोर्ट, खोली शाहिद अफरीदी की पोल-पट्टी; वह परिवार और धर्म पर हमला..., Cricket Hindi News - Hindustan
इरफान पठान को मिला पाकिस्तान से सपोर्ट, खोली शाहिद अफरीदी की पोल-पट्टी; वह परिवार और धर्म पर हमला...

इरफान पठान को मिला पाकिस्तान से सपोर्ट, खोली शाहिद अफरीदी की पोल-पट्टी; वह परिवार और धर्म पर हमला...

कनेरिया ने इरफान पठान का इंटरव्यू वीडियो के साथ X पर लिखा कि इरफान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह हमेशा निजी हमले करते हैं—चाहे किसी के परिवार पर हो या किसी के धर्म पर। क्लास और डीसेंसी साफ तौर पर उनकी ताकत नहीं हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 08:24 AM
इरफान पठान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बदतमीज हरकतों के बारे में बताया था कि कैसे फ्लाइट में जाते समय पाकिस्तानी प्लेयर ने उन्हें छेड़ा था और फिर कैसे उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटौरी थी। यह वीडियो सिर्फ भारत में ही नहीं चला बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसने आग लगाई। ऐसे में लगा कि इरफान पठान को पाकिस्तान की ओर से आलोचना झेलनी पड़ेगी, मगर हुआ इसका उलटा ही। उन्हें आलोचना की जगह सपोर्ट मिला है।

जी हां, यह सपोर्ट और किसी ने नहीं बल्कि शाहिद अफरीदी के टीम मेट दानिश कनेरिया की ओर से मिला है।

कनेरिया ने इरफान पठान का इंटरव्यू वीडियो के साथ X पर लिखा, ‘इरफान भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह हमेशा निजी हमले करते हैं—चाहे किसी के परिवार पर हो या किसी के धर्म पर। क्लास और डीसेंसी साफ तौर पर उनकी ताकत नहीं हैं।’

इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी से हुई भिड़ंत को याद करते हुए बताया था कि जब टीम इंडिया 2006 में पाकिस्तान दौरे पर थी, तो दोनों टीमें कराची से लाहौर के लिए एक ही फ्लाइट में साथ-साथ यात्रा कर रही थीं, और यहीं पर उनकी अफरीदी से तीखी बहस हुई थी। अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर ने इस मामले पर विस्तार से बताया और कहा कि अफरीदी ने ही उनके बाल बिगाड़कर और उन्हें बच्चा कहकर इसकी शुरुआत की थी।

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में इरफान पठान ने इस घटना से पर्दा उठाते हुए कहा, "फ्लाइट में थे हम, कराची से लाहौर जा रहे थे। दोनों टीमें एक साथ थी। ये दूसरा टूर था 2006 का। उसने (शाहिद अफरीदी) मेरे सर पर हाथ रखा बाल हिलाए और कहा 'बच्चे कैसा है'। मैंने कहा 'तू कब से बाप बन गया'। बच्चों वाली हरकतें है तेरी, मेरे सिर को हाथ लगा रहा है, बाल खराब कर रहा है...ना मेरी दोस्ती है आपसे ना कुछ है। मतलब क्यों बदतमीजी करनी, कुछ बदजुबानी की।"

उन्होंने आगे कहा, "अब्दुल रज्जाक थे साथ में। मैंने उनसे पूछा यहां गोश्त कौन सा मिलता है। तो बोले ये गोश्त वो गोश्त...मैंने उनसे कहा 'कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या'। मैं भड़क गया था। उसकी सीट पास में ही थी, वो बोला इरफान ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने कहा, 'उसने खाया हुआ है भौंक रहा है कब से'। इसके बाद गुस्से से उसकी आंखें लाल थी, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके पास जवाब नहीं था, वो कुछ बोलेगा तो मैं बोलता कि फिर भौंक रहे हो आप। पूरी फ्लाइट फिर एकदम शांत थी।"

