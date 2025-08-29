रोहित-कोहली, शमी के लिए क्या होगी सबसे बड़ी चुनौती? इरफान पठान ने उदाहरण देकर समझाया

इरफान पठान ने कहा है कि भारत के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती रेगुलर क्रिकेट खेलना होगी।

भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ी मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खेले थे। इसके बाद रोहित और कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया और अब सबको ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का इंतजार है, जहां ये दिग्गज खेलेंगे। इस बीच दोनों खिलाड़ियों के वनडे से भी संन्यास लेने की रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन बल्लेबाज आगामी सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने रोहित और कोहली का सपोर्ट करते हुए कहा है कि इन दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रेगुलकर क्रिकेट खेलने की होगी।

भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों के लिए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 से पहले फिटनेस साबित करने के लिए रेगुलर खेलना जरूरी है। मोहम्मद शमी ने अभी किसी भी फॉर्मेट से संन्यास नहीं लिया है। वह भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे। रेवस्पोर्ट्स पर बोरिया से बात करते हुए पठान ने तीनों के बारे में कहा कि उनके लिए चुनौती नियमित क्रिकेट खेलना होगी।

उन्होंने कहा, ''अन्यथा वे शानदार कर रहे हैं। मैं 41 साल का हूं और मैं 2-3 लीग में खेलता हूं। मैं अपना उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं साल में तीन लीग खेलता हूं और मेरी चुनौतियां यह हैं कि रिटायरमेंट के कारण मैं ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाता हूं। इसलिए कहता हूं, एक नवंबर में, एक जून जुलाई में और एक अक्टूबर में। इसलिए मेरे लिए शुरू करना और रुकना मुश्किल होता है। मेरा काम अब ब्रॉडकास्टिंग और कोचिंग का है। लेकिन जब खेलने का समय होता है। ऐसे हालात में अपने शरीर को काम करते रखना मुश्किल होता है।''