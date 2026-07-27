वैभव सूर्यवंशी के ‘धमाके’ के बाद इरफान पठान का क्रिप्टिक पोस्ट- ‘उसे वापस नहीं आने देगा…’

वैभव सूर्यवंशी को लेकर इरफान पठान ने एक पोस्ट किया है। जिसका निशाना संजू सैमसन को बताया जा रहा है। पठान ने लिखा कि जिसकी भी जगह लेगा ये बच्चा उसे वापस नहीं आने देगा। यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है।

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने IND vs ZIM टी20 सीरीज में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट का निशाना संजू सैमसन को बताया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली टीम जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें इसका इनाम प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड के रूप में मिला। यही नहीं सीरीज में सबसे ज्यादा 151 रन बनाने के लिए 15 साल के इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। इतनी कम उम्र में ऐसा धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी की हर जगह तारीफ हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी जगह टी20 टीम में अब कोई नहीं छीन सकता।

इरफान पठान बोले '…उसे वापस नहीं आने देगा' वैभव सूर्यवंशी के इस धाकड़ परफॉर्मेंस के बाद इरफान पठान ने X पर पोस्ट किया, ‘जिसकी भी जगह लेगा ये बच्चा उसे वापस नहीं आने देगा…ये वैभव सूर्यवंशी कितना खास है??’

इरफान पठान का ये पोस्ट सीधा-सीधा संजू सैमसन के लिए माना जा रहा है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप होने के बाद संजू सैमसन को जिम्बाब्वे टूर पर जगह नहीं मिली थी। आयरलैंड के खिलाफ 2 तो इंग्लैंड के खिलाफ इतने ही मैचों में संजू सैमसन को मौका मिला था, मगर इन चारों ही बार वह कुछ कमाल नहीं कर पाए थे।

भारत की अगली टी20 सीरीज अक्टूबर में टीम इंडिया को अगली टी20 सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर में खेलनी है। 5 मैच की इस टी20 सीरीज का आगाज 6 अक्टूबर से होगा। यह सीरीज टीम इंडिया को घर में ही खेलनी है। ऐसे में चयनकर्ताओं को टीम चुनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

वैभव सूर्यवंशी संजू सैमसन की जगह ही अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज कर रहे हैं। इस सीरीज में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन कर टी20 टीम में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। ऐसे में संजू सैमसन के लिए वापसी काफी मुश्किल हो जाएगी।