वैभव सूर्यवंशी के ‘धमाके’ के बाद इरफान पठान का क्रिप्टिक पोस्ट- ‘उसे वापस नहीं आने देगा…’
वैभव सूर्यवंशी को लेकर इरफान पठान ने एक पोस्ट किया है। जिसका निशाना संजू सैमसन को बताया जा रहा है। पठान ने लिखा कि जिसकी भी जगह लेगा ये बच्चा उसे वापस नहीं आने देगा। यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है।
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने IND vs ZIM टी20 सीरीज में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट का निशाना संजू सैमसन को बताया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 में 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली टीम जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें इसका इनाम प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड के रूप में मिला। यही नहीं सीरीज में सबसे ज्यादा 151 रन बनाने के लिए 15 साल के इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से भी नवाजा गया। इतनी कम उम्र में ऐसा धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी की हर जगह तारीफ हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनकी जगह टी20 टीम में अब कोई नहीं छीन सकता।
इरफान पठान बोले '…उसे वापस नहीं आने देगा'
वैभव सूर्यवंशी के इस धाकड़ परफॉर्मेंस के बाद इरफान पठान ने X पर पोस्ट किया, ‘जिसकी भी जगह लेगा ये बच्चा उसे वापस नहीं आने देगा…ये वैभव सूर्यवंशी कितना खास है??’
इरफान पठान का ये पोस्ट सीधा-सीधा संजू सैमसन के लिए माना जा रहा है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप होने के बाद संजू सैमसन को जिम्बाब्वे टूर पर जगह नहीं मिली थी। आयरलैंड के खिलाफ 2 तो इंग्लैंड के खिलाफ इतने ही मैचों में संजू सैमसन को मौका मिला था, मगर इन चारों ही बार वह कुछ कमाल नहीं कर पाए थे।
भारत की अगली टी20 सीरीज अक्टूबर में
टीम इंडिया को अगली टी20 सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर में खेलनी है। 5 मैच की इस टी20 सीरीज का आगाज 6 अक्टूबर से होगा। यह सीरीज टीम इंडिया को घर में ही खेलनी है। ऐसे में चयनकर्ताओं को टीम चुनने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
वैभव सूर्यवंशी संजू सैमसन की जगह ही अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज कर रहे हैं। इस सीरीज में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन कर टी20 टीम में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। ऐसे में संजू सैमसन के लिए वापसी काफी मुश्किल हो जाएगी।
सैमसन क्या ले सकते हैं अभिषेक शर्मा की जगह
वैभव सूर्यवंशी तो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संजू सैमसन अभिषेक शर्मा की जगह टीम में आ सकते हैं। अभिषेक शर्मा का बल्ला जिम्बाब्वे दौरे पर एकदम शांत रहा। वह 3 मैचों में मात्र 11 ही रन बना पाए, जबकि उनके साथी वैभव सूर्यवंशी ने सीरीज में सबसे अधिक 151 रन बनाए। वहीं भारत को टॉप ऑर्डर में एक राइट हैंड बल्लेबाज की जरूरत है। अब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच ओपनिंग स्पॉट की लड़ाई देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें