'हम भाग्यशाली हैं कि भारत के लिए ऐसा गेंदबाज... इरफान पठान ने जसप्रीत बुमराह की तारीफों के बांधे पुल

Mar 06, 2026 04:01 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
इरफान पठान का मानना है कि बुमराह जैसे गेंदबाज दशकों में एक बार आते हैं। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 4 ओवर में सिर्फ 33 रन देकर 1 विकेट लिया।

भारतीय टीम ने गुरुवार को इंग्लैंड को टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में 7 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। हालांकि गेंदबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जसप्रीत बुमराह के अलावा अन्य गेंदबाजों को इंग्लिश बल्लेबाजों ने काफी पिटाई की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की मैच जिताऊ गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत भाग्यशाली है कि देश के लिए ऐसा गेंदबाज खेलता है। उन्होंने कहा कि वह एक पीढ़ी में एक बार आने वाला गेंदबाज है।

पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान के अनुसार, बुमराह के पास न केवल असाधारण कौशल है, बल्कि उनमें दबाव की स्थिति में शानदार प्रदर्शन करने की अद्भुत क्षमता भी है। इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''मैंने बुमराह के बारे में पहले भी कई बार बात की है और मैं इसे फिर से दोहराऊंगा। हम भाग्यशाली हैं कि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भारत के लिए खेलते हैं। भारत ने पहले कभी ऐसा गेंदबाज नहीं देखा। शायद दुनिया में भी बहुत कम ही ऐसे गेंदबाज देखने को मिले हैं। उनके पास यॉर्कर, स्लोअर बॉल, आउटस्विंग, इनस्विंग और बाउंसर सहित सब कुछ है। वे दबाव में गेंदबाजी करना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं।"

इरफान पठान ने यह भी कहा कि बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच के हकदार थे क्योंकि उन्होंने फ्लैट पिच पर सबसे मुश्किल ओवर फेंके, रन पर कंट्रोल रखा, जबकि दूसरे बॉलर हाई इकॉनमी रेट के साथ संघर्ष कर रहे थे। मेरे मुताबिक जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। अगर आपने खेल देखा हो, तो आपने गौर किया होगा कि बाकी हर गेंदबाज की इकॉनमी रेट 10 के आसपास थी। कुछ तो 10 के ऊपर या 15 के करीब भी थे। इतने फ्लैट पिच पर 500 रन बन गए। ऐसे हालात में जो सबसे मुश्किल काम करता है, वही असली प्लेयर ऑफ द मैच होता है। जसप्रीत बुमराह जिस तरह का काम करते हैं, वह मुश्किल ओवरों में गेंदबाजी करना है।"

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और 'प्लेयर ऑफ द मैच' संजू सैमसन ने जसप्रीत बुमराह के किफायती स्पैल की सराहना की। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और अन्य गेंदबाजों ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए मैच में हमारी वापसी कराई। अक्षर के कैच पकड़ते समय मेरी हृदय गति 160 के करीब थी।

