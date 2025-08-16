Irfan Pathan broke his silence not Rohit Sharma or Virat Kohli he was removed from the commentary team because of this इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं…इस खिलाड़ी की वजह से हुई थी उनकी कमेंट्री टीम से छुट्टी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Irfan Pathan broke his silence not Rohit Sharma or Virat Kohli he was removed from the commentary team because of this

इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं…इस खिलाड़ी की वजह से हुई थी उनकी कमेंट्री टीम से छुट्टी

इरफान पठान IPL 2025 की कमेंट्री से क्यों बाहर हुए? क्या इसके पीछे रोहित शर्मा और विराट कोहली कारण थे? अभी तक यह सिर्फ अटकलें थी, मगर अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय हरफनमौला और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने खुद चुप्पी तोड़ी है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 10:59 AM
share Share
Follow Us on
इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं…इस खिलाड़ी की वजह से हुई थी उनकी कमेंट्री टीम से छुट्टी

इरफान पठान IPL 2025 की कमेंट्री से क्यों बाहर हुए? क्या इसके पीछे रोहित शर्मा और विराट कोहली कारण थे? अभी तक यह सिर्फ अटकलें थी, मगर अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय हरफनमौला और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने खुद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने खुलासा किया कि विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या उनकी ऑन-एयर आलोचना को लेकर चिंतित थे। द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में पठान ने स्थिति स्पष्ट की और एक प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका का बचाव करते हुए पांड्या के लिए अपने पिछले समर्थन पर चर्चा की।

ये भी पढ़ें:इरफान पठान का खुलासा, उन्हें नंबर-3 पर खेलता देख जलता था सीनियर खिलाड़ी!

पठान ने क्रिकेट कमेंट्री के प्रति अपने दृष्टिकोण और प्रसारण में रचनात्मक आलोचना की आवश्यकता के बारे में बताया। पठान ने इंटरव्यू में कहा, "अगर मैं 14 में से 7 मैचों में आपकी आलोचना कर रहा हूं, तो भी मैं नरम रुख अपना रहा हूं। प्रसारणकर्ता के रूप में यही हमारा काम है।"

पूर्व क्रिकेटर ने इस बात पर जोर दिया कि उनके और पांड्या के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उन्होंने बड़ौदा के क्रिकेटरों का समर्थन करने के अपने इतिहास पर प्रकाश डाला।

ये भी पढ़ें:शुभमन गिल vs संजू सैमसन; 21 T20I के बाद कौन किससे आगे? हैरान कर देंगे आंकड़े

पठान ने कहा, "कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। मेरे बाद बड़ौदा के जितने भी खिलाड़ी आए हैं - दीपक हुड्डा, क्रुणाल पांड्या या हार्दिक पांड्या - उनमें से कोई भी यह नहीं कह सकता कि इरफान-यूसुफ ने उनकी मदद नहीं की।"

इरफान पठान ने 2012 की एक महत्वपूर्ण घटना को याद किया जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए युवा हार्दिक पांड्या की सिफारिश की थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने पांड्या की क्षमता को पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने बताया कि वी.वी.एस. लक्ष्मण ने बाद में स्वीकार किया कि उनकी सिफारिश न मानकर उन्होंने एक अवसर खो दिया।

पठान ने खुलासा किया, "वीवीएस लक्ष्मण ने स्टार स्पोर्ट्स पर स्वीकार किया कि 2012 में मेरी बात न सुनने और हार्दिक को न चुनने में उनकी गलती थी। अगर उन्होंने तब हार्दिक को चुना होता, तो वह हैदराबाद के लिए खेलते।"