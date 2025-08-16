इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं…इस खिलाड़ी की वजह से हुई थी उनकी कमेंट्री टीम से छुट्टी

इरफान पठान IPL 2025 की कमेंट्री से क्यों बाहर हुए? क्या इसके पीछे रोहित शर्मा और विराट कोहली कारण थे? अभी तक यह सिर्फ अटकलें थी, मगर अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय हरफनमौला और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने खुद चुप्पी तोड़ी है।

इरफान पठान IPL 2025 की कमेंट्री से क्यों बाहर हुए? क्या इसके पीछे रोहित शर्मा और विराट कोहली कारण थे? अभी तक यह सिर्फ अटकलें थी, मगर अब इस मुद्दे पर पूर्व भारतीय हरफनमौला और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने खुद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने खुलासा किया कि विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या उनकी ऑन-एयर आलोचना को लेकर चिंतित थे। द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में पठान ने स्थिति स्पष्ट की और एक प्रसारक के रूप में अपनी भूमिका का बचाव करते हुए पांड्या के लिए अपने पिछले समर्थन पर चर्चा की।

पठान ने क्रिकेट कमेंट्री के प्रति अपने दृष्टिकोण और प्रसारण में रचनात्मक आलोचना की आवश्यकता के बारे में बताया। पठान ने इंटरव्यू में कहा, "अगर मैं 14 में से 7 मैचों में आपकी आलोचना कर रहा हूं, तो भी मैं नरम रुख अपना रहा हूं। प्रसारणकर्ता के रूप में यही हमारा काम है।"

पूर्व क्रिकेटर ने इस बात पर जोर दिया कि उनके और पांड्या के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, उन्होंने बड़ौदा के क्रिकेटरों का समर्थन करने के अपने इतिहास पर प्रकाश डाला।

पठान ने कहा, "कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है। मेरे बाद बड़ौदा के जितने भी खिलाड़ी आए हैं - दीपक हुड्डा, क्रुणाल पांड्या या हार्दिक पांड्या - उनमें से कोई भी यह नहीं कह सकता कि इरफान-यूसुफ ने उनकी मदद नहीं की।"

इरफान पठान ने 2012 की एक महत्वपूर्ण घटना को याद किया जब उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए युवा हार्दिक पांड्या की सिफारिश की थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने पांड्या की क्षमता को पहले ही पहचान लिया था। उन्होंने बताया कि वी.वी.एस. लक्ष्मण ने बाद में स्वीकार किया कि उनकी सिफारिश न मानकर उन्होंने एक अवसर खो दिया।