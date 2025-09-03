'मैं और धोनी साथ बैठ कर पीएंगे', हुक्के वाले बयान पर इरफान पठान ने तोड़ी चुप्पी, दिया ये जवाब

इरफान पठान ने एमएस धोनी के हुक्का पीने वाले अपने बयान पर चुप्पी तोड़ी है। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का एमएस धोनी के हुक्का पीने को लेकर दिया गया बयान फिर से वायरल हुआ है। पठान ने मजाक में धोनी के हुक्का पीने की आदत के बारे में बात की थी लेकिन पांच साल बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर उनका कमेंट वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर काफी विवाद होने के बाद आखिरकार इरफान पठान ने चुप्पी तोड़ी है और अपना पक्ष रखा है। इरफान पठान 2007 में टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे थे, जहां वह फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। 2020 में इरफान ने संन्यास ले लिया था।

इरफान पठान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स तक के साथ इंटरव्यू में कहा था कि धोनी हुक्का पीते हैं और उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं, जो उनका इसमें साथ देते हैं। सोशल मीडिया पर इरफान पठान के इस बयान पर काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने टीम चयन में धोनी पर पक्षपात का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने पठान पर पूर्व कप्तान की छवि खराब करने का आरोप लगाया।

मोहम्मद शमी के बर्थडे पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, पठान भाई वो हुक्के का क्या हुआ??? इस पर पठान ने जवाब दिया, ''मैं और धोनी साथ बैठ कर पीएंगे।'' पठान ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या ये फैन वॉर है या पीआर एजेंडा है। इरफान पठान ने एक्स पर लिखा, ''पांच साल पुना वीडियो अब वायरल हो रहा है, वो भी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। फैन वॉर? पीआर लॉबी?''