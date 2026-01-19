Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Irfan Pathan backs Nitish Kumar Reddy To be a Potential Replacement of Hardik Pandya For Team India
भारत को मिल गया हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट? इरफान पठान ने कहा- अगर फेल भी हो जाए तो...

भारत को मिल गया हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट? इरफान पठान ने कहा- अगर फेल भी हो जाए तो...

संक्षेप:

इरफान पठान ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के संभावित रिप्लेसमेंट को लेकर बड़ी बात कही है। हार्दिक टी20 प्रतिबद्धताओं की वजह से न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेले थे।

Jan 19, 2026 04:51 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने नीतीश कुमार रेड्डी की शान में कसीदा पढ़ा है। उनका मानना है कि 22 वर्षीय नीतीश भविष्य में हार्दिक पांड्या का संभावित रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। हार्दिक की तरह नीतीश भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। भारतीय टीम को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा लेकिन नीतीश छाप छोड़ने में सफल रहे। उन्होंने 71 रन पर चार विकेट गिरने के बाद भारत के लिए अर्धशतक जमाया। उन्होंने 57 गेंदों में दो चौके और इतने सिक्स की मदद से 53 रन बनाए। उन्होंने आठ ओवर गेंदबाजी भी की लेकिन विकेट नहीं मिला।

नीतीश ने अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक चार वनडे खेले हैं। इरफान ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी खेले, वो एक सकारात्मक पहलू है। उनकी गेंदबाजी देखने को मिली। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण नीतीश राजकोट में खेले थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहला मैच से मौका मिला। मेरा मानना है कि उन्होंने पहले मैच से खेलना चाहिए था। नीतीश ने दिखाया कि उनमें बड़े शॉट लगाने की काबिलियत है। स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं।''

पूर्व ऑलराउंडर ने आगे कहा, ''उन्होंने दोनों मुकाबलों में अच्छी साझेदारी की। वह आराम से बड़े शॉट खेल सकते हैं। पुल और सामने की दिशा में शॉट खेल सकते हैं। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए लंबा स्पेल डाला। उन्होंने 135 की स्पीड को टच किया। यह अच्छी स्पीड है और इससे पता चलता है कि उनमें हार्दिक पांड्या का सॉलिड बैकअप बनने की क्षमता है। अगर नीतीश थोड़ फेल भी हो जाते हैं तो भी टीम मैनेजमेंट को उनके साथ बने रहना चाहिए और इंडिया को एक अच्छा ऑलराउंडर मिलेगा।" नीतीश ने इंदौर में विराट कोहली (124) के साथ पांचवें विकेट के लिए 88 रन जोड़े थे।

नीतीश ने अब तक 10 टेस्ट, चार वनडे और चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। न्यूजीलैंड के हाथों 1-2 से वनडे सीरीज गंवाने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा, ''विश्व कप को ध्यान में रखते हुए हम उसे (नीतीश) मौके देना चाहते हैं और हम उसे पर्याप्त ओवर देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह के संयोजन हमारे लिए काम करते हैं और किस तरह की गेंदबाजी उसके लिए काम करती है।'' 32 वर्षीय हार्दिक को टी20 प्रतिबद्धताओं की वजह से न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में आराम दिया गया था। वह 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में एक्शन में दिखेंगे। भारत को इस सीरीज के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उतरना है, जिसका आगाज सात फरवरी से होगा।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
