भारत को मिल गया हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट? इरफान पठान ने कहा- अगर फेल भी हो जाए तो...

संक्षेप: इरफान पठान ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के संभावित रिप्लेसमेंट को लेकर बड़ी बात कही है। हार्दिक टी20 प्रतिबद्धताओं की वजह से न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में नहीं खेले थे।

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने नीतीश कुमार रेड्डी की शान में कसीदा पढ़ा है। उनका मानना है कि 22 वर्षीय नीतीश भविष्य में हार्दिक पांड्या का संभावित रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। हार्दिक की तरह नीतीश भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। भारतीय टीम को इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा लेकिन नीतीश छाप छोड़ने में सफल रहे। उन्होंने 71 रन पर चार विकेट गिरने के बाद भारत के लिए अर्धशतक जमाया। उन्होंने 57 गेंदों में दो चौके और इतने सिक्स की मदद से 53 रन बनाए। उन्होंने आठ ओवर गेंदबाजी भी की लेकिन विकेट नहीं मिला।

नीतीश ने अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक चार वनडे खेले हैं। इरफान ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''जिस तरह से नीतीश कुमार रेड्डी खेले, वो एक सकारात्मक पहलू है। उनकी गेंदबाजी देखने को मिली। उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के कारण नीतीश राजकोट में खेले थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहला मैच से मौका मिला। मेरा मानना है कि उन्होंने पहले मैच से खेलना चाहिए था। नीतीश ने दिखाया कि उनमें बड़े शॉट लगाने की काबिलियत है। स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं।''

पूर्व ऑलराउंडर ने आगे कहा, ''उन्होंने दोनों मुकाबलों में अच्छी साझेदारी की। वह आराम से बड़े शॉट खेल सकते हैं। पुल और सामने की दिशा में शॉट खेल सकते हैं। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए लंबा स्पेल डाला। उन्होंने 135 की स्पीड को टच किया। यह अच्छी स्पीड है और इससे पता चलता है कि उनमें हार्दिक पांड्या का सॉलिड बैकअप बनने की क्षमता है। अगर नीतीश थोड़ फेल भी हो जाते हैं तो भी टीम मैनेजमेंट को उनके साथ बने रहना चाहिए और इंडिया को एक अच्छा ऑलराउंडर मिलेगा।" नीतीश ने इंदौर में विराट कोहली (124) के साथ पांचवें विकेट के लिए 88 रन जोड़े थे।