भारत की हार पर भड़के इरफान पठान, गंभीर-सूर्या से पूछे 2 तीखे सवाल! इसे कैसे नकारें…

संक्षेप: इरफान पठान ने दूसरा टी20 हारने के बाद गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। भारत को दूसरे टी20 में 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 5 मैच की यह सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है।

साउथ अफ्रीका से दूसरा टी20 हारने के बाद टीम इंडिया की कड़ी आलोचना हो रही है। बैटिंग ऑर्डर से लगातार छेड़छाड़, बल्लेबाजों की फॉर्म और गेंदबाजों के रिदम तक पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पूर्व हरफनमौला और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव से 2 तीखे सवाल पूछे हैं। पहला सवाल कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म को लेकर है, वहीं दूसरा सवाल न्यू चंडीगढ़ के मैच के दौरान 13 फुलटॉस गेंदों से जुड़ा है। इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर इन सवालों को दागते हुए लिखा कि ‘इसे कैसे नकारें’।

इसफान पठान ने अपने अधिकारिक X अकाउंट पर लिखा, “शुभमन गिल और सूर्य कुमार की फॉर्म? आज बॉलिंग करते हुए 13 फुल टॉस। इसे कैसे नकारें? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब टीम इंडिया को आगे जाकर देना होगा। उम्मीद है कि वे इनका जवाब पॉजिटिव असर के साथ देंगे।”

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की फॉर्म इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। गिल की इसी साल टी20 टीम में वापसी हुई है, भारत उन्हें ऑफ फॉर्मेट कप्तान के रूप में देख रहा है जिस वजह से उन्हें इस टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया है। हालांकि गिल अभी तक इस साल 14 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें वह एक भी बार 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए।

ऐसा ही हाल कप्तान सूर्यकुमार यादव का है, सूर्या ने 2025 में 17 पारियां खेली है जिसमें वह एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान और उप-कप्तान का ऐसे फेल होना भारत के लिए ‘खतरे’ का संकेत है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में होना है, ड्यू इस दौरान अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को अभी से ड्यू के साथ गेंदबाजी करने की आदत डालनी होगी और अच्छी लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने पर जोर देना होगा।

बात मैच की करें तो, सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले को क्विंटन डी कॉक ने पहले 6 ओवर में ही गलत साबित कर दिया था, जब साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। डी कॉक 46 गेंदों पर 5 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों के साथ 90 रनों की पारी खेल एक छोर से तबाही मचाते रहे, वहीं दूसरे छोर पर एडन मारक्रम (29), डोनोवन फरेरा (30) और डेविड मिलर (20) ने आकर छोटी मगर शानदार पारियां खेल उनका साथ दिया। साउथ अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहा।