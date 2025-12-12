Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Irfan Pathan asked Gautam Gambhir Suryakumar Yadav 2 Spicy questions How to negate that
भारत की हार पर भड़के इरफान पठान, गंभीर-सूर्या से पूछे 2 तीखे सवाल! इसे कैसे नकारें…

संक्षेप:

इरफान पठान ने दूसरा टी20 हारने के बाद गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। भारत को दूसरे टी20 में 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा। 5 मैच की यह सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है।

Dec 12, 2025 09:30 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साउथ अफ्रीका से दूसरा टी20 हारने के बाद टीम इंडिया की कड़ी आलोचना हो रही है। बैटिंग ऑर्डर से लगातार छेड़छाड़, बल्लेबाजों की फॉर्म और गेंदबाजों के रिदम तक पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पूर्व हरफनमौला और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान ने गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव से 2 तीखे सवाल पूछे हैं। पहला सवाल कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म को लेकर है, वहीं दूसरा सवाल न्यू चंडीगढ़ के मैच के दौरान 13 फुलटॉस गेंदों से जुड़ा है। इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर इन सवालों को दागते हुए लिखा कि ‘इसे कैसे नकारें’।

इसफान पठान ने अपने अधिकारिक X अकाउंट पर लिखा, “शुभमन गिल और सूर्य कुमार की फॉर्म? आज बॉलिंग करते हुए 13 फुल टॉस। इसे कैसे नकारें? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब टीम इंडिया को आगे जाकर देना होगा। उम्मीद है कि वे इनका जवाब पॉजिटिव असर के साथ देंगे।”

सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की फॉर्म इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। गिल की इसी साल टी20 टीम में वापसी हुई है, भारत उन्हें ऑफ फॉर्मेट कप्तान के रूप में देख रहा है जिस वजह से उन्हें इस टीम का उप-कप्तान भी बनाया गया है। हालांकि गिल अभी तक इस साल 14 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें वह एक भी बार 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए।

ऐसा ही हाल कप्तान सूर्यकुमार यादव का है, सूर्या ने 2025 में 17 पारियां खेली है जिसमें वह एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाए हैं। टी20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान और उप-कप्तान का ऐसे फेल होना भारत के लिए ‘खतरे’ का संकेत है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका में होना है, ड्यू इस दौरान अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को अभी से ड्यू के साथ गेंदबाजी करने की आदत डालनी होगी और अच्छी लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करने पर जोर देना होगा।

बात मैच की करें तो, सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले को क्विंटन डी कॉक ने पहले 6 ओवर में ही गलत साबित कर दिया था, जब साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। डी कॉक 46 गेंदों पर 5 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों के साथ 90 रनों की पारी खेल एक छोर से तबाही मचाते रहे, वहीं दूसरे छोर पर एडन मारक्रम (29), डोनोवन फरेरा (30) और डेविड मिलर (20) ने आकर छोटी मगर शानदार पारियां खेल उनका साथ दिया। साउथ अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहा।

214 के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। शुभमन गिल पहले ही ओवर में गोल्डन डक पर आउट हुए वहीं अभिषेक शर्मा भी उनके पीछे-पीछे 8 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी एक बार फिर निराश किया। पावरप्ले खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। नंबर-5 पर आए तिलक वर्मा ने जरूर एक छोर को संभालते हुए 34 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 62 रनों की पारी खेली, मगर उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। इस बार हार्दिक पांड्या भी अपना जलवा बिखेरने में नाकामयाब रहे। ओटनील बार्टमैन ने 4 विकेट के साथ साउथ अफ्रीका के स्टार बॉलर रहे। भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 के स्कोर पर सिमट गई।

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
