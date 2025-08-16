इरफान पठान ने जब गुस्से में शाहिद अफरीदी से कहा ‘कुत्ते का गोश्त खाया हुआ है तभी…’; जानें पूरा मामला

इरफान पठान ने बताया कि अब्दुल रज्जाक थे साथ में। मैंने उनसे पूछा यहां गोश्त कौन सा मिलता है। तो बोले ये गोश्त वो गोश्त...मैंने उनसे कहा 'कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या'। मैं भड़क गया था। उसकी सीट पास में ही थी, वो बोला इरफान ऐसा क्यों बोल रहा है।

टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला इरफान पठान ने हाल ही में शाहिद अफरीदी के साथ हुई एक जुबानी जंग की घटना सुनाई है, इस दौरान दोनों खिलाड़ियों की जमकर बहस हुई थी। पठान और अफरीदी के बीच मैदान पर कई यादगार मुकाबले हुए, जिनमें पठान ने कई मौकों पर अफरीदी को आउट किया। इसमें 2007 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल भी शामिल है, जहां उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर को गोल्डन डक पर आउट किया था। पठान का परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ और निखरकर सामने आता था, उन्होंने सभी फॉर्मेट में मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ 67 विकेट लिए और बल्ले से 807 रन बनाए, जिसमें एक यादगार शतक और हैट्रिक भी शामिल है।

इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी से हुई भिड़ंत को याद करते हुए बताया कि जब टीम इंडिया 2006 में पाकिस्तान दौरे पर थी, तो दोनों टीमें कराची से लाहौर के लिए एक ही फ्लाइट में साथ-साथ यात्रा कर रही थीं, और यहीं पर उनकी अफरीदी से तीखी बहस हुई थी। अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर ने इस मामले पर विस्तार से बताया और कहा कि अफरीदी ने ही उनके बाल बिगाड़कर और उन्हें बच्चा कहकर इसकी शुरुआत की थी।

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में इरफान पठान ने इस घटना से पर्दा उठाते हुए कहा, "फ्लाइट में थे हम, कराची से लाहौर जा रहे थे। दोनों टीमें एक साथ थी। ये दूसरा टूर था 2006 का। उसने (शाहिद अफरीदी) मेरे सर पर हाथ रखा बाल हिलाए और कहा 'बच्चे कैसा है'। मैंने कहा 'तू कब से बाप बन गया'। बच्चों वाली हरकतें है तेरी, मेरे सिर को हाथ लगा रहा है, बाल खराब कर रहा है...ना मेरी दोस्ती है आपसे ना कुछ है। मतलब क्यों बदतमीजी करनी, कुछ बदजुबानी की।"