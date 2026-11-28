IPL 2027 के लिए रिंकू सिंह हो सकते हैं KKR के कप्तान? इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ने बताया बेहतर विकल्प
पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ने कहा है कि रिंकू सिंह केकेआर के लिए आईपीएल 2027 में कप्तानी के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। रिंकू सिंह ने पिछले आईपीएल सीजन में बेहतर प्रदर्शन किया था। वे पहले से ही केकेआर के उप-कप्तान हैं और विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी की कप्तानी भी कर चुके हैं।
भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर का नया कप्तान बनाया जा सकता है।
तीन बार की चैंपियन केकेआर आईपीएल की आगामी नीलामी में अपनी टीम की कमजोरियों को दूर करने की तैयारी कर रही है। अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद केकेआर 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी से पहले नए कप्तान की तलाश में है।
रिंकू सिंह कप्तानी के बेहतर विकल्प हैं
पठान ने 'जियोस्टार' पर कहा, ''रिंकू सिंह को केकेआर का कप्तान बनाने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। फिलहाल टीम में नेतृत्व के ज्यादा विकल्प नहीं हैं। ऐसे में रिंकू सबसे बेहतर विकल्प नजर आते हैं। ‘’ वडोदरा के 42 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने कहा कि फ्रेंचाइजी नीलामी में किसी खिलाड़ी को खरीदकर उसे भी कप्तानी की जिम्मेदारी सौंप सकती है जिसमें उन्होंने वेस्टइंडीज के शाई होप को इस भूमिका के लिए एक विकल्प बताया। पठान ने कहा, ''वे नीलामी से भी किसी कप्तान को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है और वह शाई होप का है। उन्होंने हाल में भारत के खिलाफ शृंखला खेली और अच्छा प्रदर्शन किया। ‘’ उन्होंने कहा, ''अगर केकेआर चाहे तो इस विकल्प पर भी विचार कर सकती है, लेकिन टीम प्रबंधन के काम करने के तरीके को देखते हुए मुझे लगता है कि रिंकू ही नए कप्तान बनेंगे। ''
आकाश चोपड़ा ने भी रिंकू सिंह के का किया समर्थन
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी कप्तानी के लिए रिंकू का समर्थन किया जो पिछले सत्र में केकेआर के उपकप्तान थे। चोपड़ा ने सुनील नारायण को भी कप्तानी का एक विकल्प बताया। चोपड़ा ने कहा, ''अगर केकेआर रिंकू को कप्तान बनाने का फैसला करती है तो उनके पास यही सबसे अच्छा विकल्प है। पिछले साल उन्हें उपकप्तान बनाया गया था जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाती है। ‘’ उन्होंने कहा, ''नारायण भी एक विकल्प हैं। वह पहले भी कप्तानी कर चुके हैं और इस जिम्मेदारी के लिए बुरा विकल्प नहीं होंगे। ‘’
कैमरन ग्रीन के रिटेन पर उठाए सवाल
चोपड़ा ने हालांकि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ रुपये में टीम में बनाए रखने के केकेआर के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ''मैं ग्रीन को टीम से बाहर नहीं करने के फैसले से थोड़ा हैरान हूं क्योंकि 25.20 करोड़ रुपये बहुत बड़ी रकम है। नीलामी में केकेआर के पास 41 करोड़ रुपये का पर्स है। अगर वे ग्रीन को रिलीज कर देते तो उनके पास ज्यादा पैसा होता और वे उन्हें काफी कम कीमत पर दोबारा खरीद सकते थे। इस नीलामी में कोई भी ग्रीन पर 25 करोड़ रुपये खर्च नहीं करता। ‘’ चोपड़ा ने कहा, ''मैंने सुना है कि केकेआर ने ग्रीन को ट्रेड के जरिए दूसरी टीम को देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी टीम ने उन्हें लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। ज्यादातर फ्रेंचाइजी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और आईपीएल के तुरंत बाद एशेज शृंखला होनी है। ऐसे में उनकी उपलब्धता को लेकर संशय है। ‘’ उन्होंने कहा, ''इसलिए मुझे हैरानी है कि केकेआर ने अब भी उन्हें टीम में बनाए रखा है। आगे पता चलेगा कि यह फैसला सही साबित होता है या गलत। यह भी देखना होगा कि वह कितनी गेंदबाजी करते हैं और कितने मैचों के लिए उपलब्ध रहते हैं क्योंकि वह चोटों से काफी परेशान रहे हैं। ‘’
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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