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दिल्ली कैपिटल्स-पंजाब किंग्स में कौन है मजबूत टीम, आकाश चोपड़ा-इरफान पठान ने बताई स्ट्रेंथ और कमियां

Mar 22, 2026 07:30 pm ISTHimanshu Singh वार्ता
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आईपीएल 2026 से ठीक पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीमों का विश्लेषण किया। आकाश चोपड़ा ने बताया कि दोनों टीमों की सबसे बड़ी समस्या बार-बार बदलाव करना रही है।

दिल्ली कैपिटल्स-पंजाब किंग्स में कौन है मजबूत टीम, आकाश चोपड़ा-इरफान पठान ने बताई स्ट्रेंथ और कमियां

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स इस सीजन के शुरू होने पर टाटा आईपीएल टाइटल के लिए अपने 18 साल के इंतजार को खत्म करना चाहेंगे। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ने आगामी सीजन से पहले अपने विचार शेयर किए कि पहले दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स टीम को किन चीजों से दिक्कत हुई और 2026 में कौन सी टीम कागज पर ज्यादा मजबूत दिखती है जो आखिरकार इस बुरी किस्मत को तोड़ देगी।

आकाश चोपड़ा ने उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनसे डीसी और पंजाब किंग्स जैसी टीमों को पहले भी परेशानी हुई है। उन्होंने कहा, "जिसने भी कई ट्रॉफी जीती हैं, यहं तक कि गुजरात टाइटन्स भी, जो दो बार फाइनल में पहुंची और अपने पहले दो सालों में ट्रॉफी जीती, आप पाएंगे कि कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ने उन्हें सफल होने में मदद की। जहां कोई सफलता नहीं मिलती, वहां टीमें उसे पाने के लिए काट-छांट और बदलाव करती रहती हैं, यह सोचकर कि एक बार सफल हो जाने पर, वे स्टेबल हो जाएंगी। फिर यह मुर्गी और अंडे वाली स्थिति बन जाती है।''

उन्होंने आगे कहा, ''पंजाब और दिल्ली दोनों के साथ यही समस्या रही है। एक टीम के 15 कप्तान रहे हैं, दूसरी के 17। इसलिए, अगर आप अपना वर्तमान बदलना चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमने अक्सर देखा है कि बेहतर टीमें पहले या दूसरे मैच में ही अपने सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन पर पहुँच जाती हैं, जबकि जो टीमें 25 में से लगभग 22 खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके काट-छांट और बदलाव करती रहती हैं, वे टॉप के बजाय सबसे नीचे खत्म करती हैं।"

ऑक्शन में डीसी के बेहतर प्रदर्शन पर चोपड़ा ने कहा, "आईपीएल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको रीबूट करने का मौका मिलता है। हर तीन साल बाद, एक बड़ा ऑक्शन होता है। दिल्ली को शाबाशी, क्योंकि 2019 से, वे लगातार वहीं या उसके आस-पास रहे हैं और 2020 में फाइनल में पहुंचे। महिला टीम सभी चार डब्ल्यूपीएल सीजन में फाइनल तक पहुंची है। उन्होंने अपने ऑक्शन सही किए हैं और इस साल, मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत मजबूत यूनिट है। इसलिए, उम्मीद है कि यह उनका साल हो सकता है।"

पंजाब और दिल्ली के बीच कागज पर बेहतर दिखने वाली टीम पर उन्होंने कहा, “कागज पर, मुझे लगता है कि दिल्ली एक ज्यादा पूरी यूनिट है, जिसमें दो स्पिनरों को छोड़कर लगभग हर स्लॉट के लिए काफी बैकअप हैं, लेकिन आपको पूरे देश में भी अक्षर पटेल और कुलदीप के लिए बैकअप नहीं मिलेंगे।”

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इरफान पठान ने 2010 की शुरुआत में डीसी के सामने टैलेंट पहचानने की चुनौती के बारे में बताया, "मैं तीन-तीन साल पंजाब और दिल्ली के साथ था। जब मैं दिल्ली में था, तो एरिक सिमंस, जो अब सीएसके के बॉलिंग कोच हैं, कोच थे, और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब आप एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को छोड़ देते हैं, और आपके पास आंद्रे रसेल होते हैं, तो शुरू से शुरू करना आसान नहीं होता। मैं रसेल के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में खेला था और उसे और मौके देने के बारे में बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन वे लगातार XI में उसके लिए जगह नहीं बना पाए। इसलिए, टैलेंट की पहचान बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि दिल्ली उस मामले में पीछे रह जाती थी।"

टाटा आईपीएल 2025 से पंजाब किंग्स के लिए लीडरशिप ने कैसे बड़ा बदलाव किया है, उन्होंने कहा, "पंजाब के बदलाव में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप ऑक्शन टेबल पर आधा आईपीएल जीतते हैं। बड़ी रकम का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिला, और वे फाइनल में पहुंचे। मिनी-ऑक्शन में भी, उन्होंने बोल्ड लेकिन ज़रूरी फैसले लिए, जैसे ग्लेन मैक्सवेल जैसे खराब परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को जाने देना। जोश इंगलिस की सिचुएशन में वे थोड़े अनलकी रहे, क्योंकि वह ज्यादातर सीजन नहीं खेल पाएंगे, लेकिन फिर आप देखते हैं कि दूसरी टीम उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत पर लेने की कोशिश कर रही है। इस मामले में, वे बहुत सारे सही फैसले ले रहे हैं।''

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उन्होंने आगे कहा, ‘’पहले, पंजाब को पहली XI बनाने में पूरी तरह से स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन अब आप अज़मतुल्लाह उमरज़ई और मार्कस स्टोइनिस जैसे ऑलराउंडर देखते हैं, इसके अलावा, उन्होंने श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाने का फैसला करने के बाद उन पर पूरी तरह से दांव लगाया। इसलिए, सोच में क्लैरिटी है, और मुझे लगता है कि पंजाब ने सही दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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