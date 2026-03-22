दिल्ली कैपिटल्स-पंजाब किंग्स में कौन है मजबूत टीम, आकाश चोपड़ा-इरफान पठान ने बताई स्ट्रेंथ और कमियां

आईपीएल 2026 से ठीक पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीमों का विश्लेषण किया। आकाश चोपड़ा ने बताया कि दोनों टीमों की सबसे बड़ी समस्या बार-बार बदलाव करना रही है।

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स इस सीजन के शुरू होने पर टाटा आईपीएल टाइटल के लिए अपने 18 साल के इंतजार को खत्म करना चाहेंगे। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और आकाश चोपड़ा ने आगामी सीजन से पहले अपने विचार शेयर किए कि पहले दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स टीम को किन चीजों से दिक्कत हुई और 2026 में कौन सी टीम कागज पर ज्यादा मजबूत दिखती है जो आखिरकार इस बुरी किस्मत को तोड़ देगी।

आकाश चोपड़ा ने उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनसे डीसी और पंजाब किंग्स जैसी टीमों को पहले भी परेशानी हुई है। उन्होंने कहा, "जिसने भी कई ट्रॉफी जीती हैं, यहं तक कि गुजरात टाइटन्स भी, जो दो बार फाइनल में पहुंची और अपने पहले दो सालों में ट्रॉफी जीती, आप पाएंगे कि कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ने उन्हें सफल होने में मदद की। जहां कोई सफलता नहीं मिलती, वहां टीमें उसे पाने के लिए काट-छांट और बदलाव करती रहती हैं, यह सोचकर कि एक बार सफल हो जाने पर, वे स्टेबल हो जाएंगी। फिर यह मुर्गी और अंडे वाली स्थिति बन जाती है।''

उन्होंने आगे कहा, ''पंजाब और दिल्ली दोनों के साथ यही समस्या रही है। एक टीम के 15 कप्तान रहे हैं, दूसरी के 17। इसलिए, अगर आप अपना वर्तमान बदलना चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमने अक्सर देखा है कि बेहतर टीमें पहले या दूसरे मैच में ही अपने सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन पर पहुँच जाती हैं, जबकि जो टीमें 25 में से लगभग 22 खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके काट-छांट और बदलाव करती रहती हैं, वे टॉप के बजाय सबसे नीचे खत्म करती हैं।"

ऑक्शन में डीसी के बेहतर प्रदर्शन पर चोपड़ा ने कहा, "आईपीएल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको रीबूट करने का मौका मिलता है। हर तीन साल बाद, एक बड़ा ऑक्शन होता है। दिल्ली को शाबाशी, क्योंकि 2019 से, वे लगातार वहीं या उसके आस-पास रहे हैं और 2020 में फाइनल में पहुंचे। महिला टीम सभी चार डब्ल्यूपीएल सीजन में फाइनल तक पहुंची है। उन्होंने अपने ऑक्शन सही किए हैं और इस साल, मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत मजबूत यूनिट है। इसलिए, उम्मीद है कि यह उनका साल हो सकता है।"

पंजाब और दिल्ली के बीच कागज पर बेहतर दिखने वाली टीम पर उन्होंने कहा, “कागज पर, मुझे लगता है कि दिल्ली एक ज्यादा पूरी यूनिट है, जिसमें दो स्पिनरों को छोड़कर लगभग हर स्लॉट के लिए काफी बैकअप हैं, लेकिन आपको पूरे देश में भी अक्षर पटेल और कुलदीप के लिए बैकअप नहीं मिलेंगे।”

इरफान पठान ने 2010 की शुरुआत में डीसी के सामने टैलेंट पहचानने की चुनौती के बारे में बताया, "मैं तीन-तीन साल पंजाब और दिल्ली के साथ था। जब मैं दिल्ली में था, तो एरिक सिमंस, जो अब सीएसके के बॉलिंग कोच हैं, कोच थे, और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब आप एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों को छोड़ देते हैं, और आपके पास आंद्रे रसेल होते हैं, तो शुरू से शुरू करना आसान नहीं होता। मैं रसेल के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम में खेला था और उसे और मौके देने के बारे में बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन वे लगातार XI में उसके लिए जगह नहीं बना पाए। इसलिए, टैलेंट की पहचान बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि दिल्ली उस मामले में पीछे रह जाती थी।"

टाटा आईपीएल 2025 से पंजाब किंग्स के लिए लीडरशिप ने कैसे बड़ा बदलाव किया है, उन्होंने कहा, "पंजाब के बदलाव में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है। आप ऑक्शन टेबल पर आधा आईपीएल जीतते हैं। बड़ी रकम का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिला, और वे फाइनल में पहुंचे। मिनी-ऑक्शन में भी, उन्होंने बोल्ड लेकिन ज़रूरी फैसले लिए, जैसे ग्लेन मैक्सवेल जैसे खराब परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को जाने देना। जोश इंगलिस की सिचुएशन में वे थोड़े अनलकी रहे, क्योंकि वह ज्यादातर सीजन नहीं खेल पाएंगे, लेकिन फिर आप देखते हैं कि दूसरी टीम उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत पर लेने की कोशिश कर रही है। इस मामले में, वे बहुत सारे सही फैसले ले रहे हैं।''