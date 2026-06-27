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VIDEO: भारत के हारते ही उछल पड़ी आयरलैंड की पूरी महिला क्रिकेट टीम, वीडियो में कैद हुआ ऐतिहासिक जीत का जश्न

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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आयरलैंड के खिलाफ भारत के पहला टी-20 मैच हारते ही महिला टी-20 विश्व कप में भाग ले रही आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने जश्न मनाया। अंतिम कैच जैसे ही फील्डर ने पकड़ा आयरिश महिलाएं खुशी के मारे झूम उठीं। वीडियो में यह सब कैद हुआ। देखिए-

VIDEO: भारत के हारते ही उछल पड़ी आयरलैंड की पूरी महिला क्रिकेट टीम, वीडियो में कैद हुआ ऐतिहासिक जीत का जश्न

शुक्रवार, 26 जून को आयरलैंड ने बड़ा उलटफेर करते हुए भारत को 34 रनों से पटखनी दी। विश्व चैंपियन टीम इंडिया को हराना आयरलैंड के लिए ऐतिहासिक रहा। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब आयरलैंड की टीम ने किसी भी फॉर्मेट में भारत को पटखनी दी है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद आयरलैंड के पुरुष क्रिकेटरों ने तो मैदान पर जश्न मनाया ही, साथ ही महिला टी-20 विश्व कप 2026 में भागीदारी निभा रही आयरिश महिला टीम ने भी इस जीत का जश्न मनाया है।

आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने मनाया जश्न

मैच समाप्त होने के बाद क्रिकेट आयरलैंड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी अपने पुरुष टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाती दिख रही हैं। आयरिश गेंदबाज बॉल डालते हैं और अर्शदीप सिंह उस गेंद पर बल्ला चलाते हैं। गेंद हवा में जाती है और सभी आयरिश महिला क्रिकेटर कैच होने का इंतजार करती हैं। गेंद नीचे आती है और फील्डर उस कैच को लपक लेता है। आयरलैंड 34 रनों की भारत के ऊपर ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। कैच पकड़ते ही आयरलैंड की सभी महिला क्रिकेटर जश्न मनाती हैं। वे खुश हो जाती हैं और बाजुओं का बल दिखाते हुए पावर सेलिब्रेशन करती हैं। कई प्लेयर्स इस जीत की खुशी में खड़े भी हो जाती हैं। यह प्यारा सा मोमेंट कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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आयरलैंड के खिलाफ भारत को मिली हार से भारतीय क्रिकेट प्रशंसक एक तरफ अपनी टीम के प्रदर्शन से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को कई जगह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा से उनकी तुलना की जा रही है। इसके ठीक उलट यही भारतीय प्रशंसक आयरलैंड टीम के अच्छा खेलने की तारीफ भी कर रहे हैं। फैंस लगातार कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं कि आयरलैंड ने अच्छा खेल दिखाया है। बता दें कि 26 जून को बेलफास्ट में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान 182 रन बनाए थे। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रनों के स्कोर पर सिमट गई। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली, तब भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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