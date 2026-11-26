आयरलैंड की टीम अगले साल जनवरी 2027 में पाकिस्तान का ऐतिहासिक दौरा करेगी। इस टूर पर वह तीन मैच की वनडे सीरीज खेलकर वर्ल्ड कप क्वालीफायर की तैयारियों करेगी। वहीं पाकिस्तान भी अपनी वर्ल्ड कप स्क्वॉड पुख्ता करेगा।

आयरलैंड क्रिकेट टीम अगले साल यानी जनवरी 2027 में पाकिस्तान का ऐतिहासिक दौरा करेगी। यह टूर उनके लिए ऐतिहासिक इस वजह है क्योंकि आयरलैंड की टीम पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जा रही है। इस टूर पर दोनों टीमों के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जाएगी, इससे पहले आयरलैंड की टीम पाकिस्तान शाहीन के साथ इतने ही मैच की प्रैक्टिस सीरीज भी खेलेगा। एक तरफ आयरलैंड की टीम अपनी वर्ल्ड कप 2027 क्वालीफायर्स की तैयारियां करेगा, वहीं दूसरी तरफ मेजबान पाकिस्तान की नजरें अपने वर्ल्ड कप स्क्वॉड को पुख्ता करने पर होगी। आइए एक नजर आयरलैंड के पाकिस्तान दौरे के शेड्यूल पर डालते हैं-

ICC के मुताबिक, आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच यह तीनों मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 20 से 24 जनवरी के बीच खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 20 जनवरी को, दूसरा वनडे 22 जनवरी को और तीसर व आखिरी मुकाबला 24 जनवरी को खेला जाएगा।

पाकिस्तान की सीनियर टीम का सामना करने से पहले, आयरलैंड 13 से 17 जनवरी तक तीन मैचों की सीरीज में पाकिस्तान शाहीन से भिड़ेगा। यह दौरा दोनों टीमों के लिए एक अहम समय पर हो रहा है, क्योंकि आयरलैंड 2027 ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी कर रहा है, जबकि पाकिस्तान उस साल के आखिर में होने वाले ODI वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा होगा।

क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने कहा कि 50 ओवर के फॉर्मेट पर फोकस करने का फैसला दोनों बोर्ड के बीच बातचीत के बाद लिया गया।

उन्होंने कहा, “हालांकि हमने शुरू में एक मल्टी-फॉर्मेट सीरीज की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों बोर्ड इस बात पर सहमत हुए हैं कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हमारे आने वाले हिस्से और पाकिस्तान के 2027 में बाद में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए उनकी टीमों को 50 ओवर का क्रिकेट खेलने से सबसे ज्यादा फायदा होगा।

इतने सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, और हम इस ऐतिहासिक पहले टूर का इंतज़ार कर रहे हैं – हमें उम्मीद है कि यह आने वाले सालों में होने वाले कई टूर में से पहला होगा।”