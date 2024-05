Ireland vs Pakistan Live score: 3 ओवर के बाद Pakistan का स्कोर 16/1

LIVE UPDATES रिफ्रेश

Ireland vs Pakistan Live score: 3 ओवर के बाद Pakistan का स्कोर 16/1

Ireland vs Pakistan Live score: Pakistan in Ireland, 3 T20I Series, 2024 का पहला टी20 आयरलैंड वर्सेस Pakistan के बीच है। यहां पढ़ें मैच से जुड़ा पल-पल का हाल। 3 ओवर में Pakistan का स्कोर 16/1 हो गया है।

आयरलैंड vs Pakistan Live Score, पहला टी20 of Pakistan in Ireland, 3 T20I Series, 2024

Published By: Hindustan लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Fri, 10 May 2024 7:52 PM Ireland vs Pakistan Live score: Pakistan in Ireland, 3 T20I Series, 2024 का पहला टी20 आयरलैंड वर्सेस Pakistan के बीच खेला जा रहा है। मैच Dublin के Castle Avenue पर खेला जा रहा है। 3 ओवर के बाद Pakistan का स्कोर 16/1 है। सैम अयूब 10 और बाबर आजम 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। Fri, 10 May 2024 07:52 PM Fri, 10 May 2024 07:52 PM Ireland vs Pakistan Live score: 3 ओवर में स्कोर 16/1 Pakistan ने 3वें ओवर में 5 रन बनाए।

मौजूदा रनरेट: 5.33 रन प्रति ओवर

बैटर: सैम अयूब 10(9), बाबर आजम 5 (5)

बॉलर: मार्क अडायर 2-8-0 Fri, 10 May 2024 07:47 PM Fri, 10 May 2024 07:47 PM Ireland vs Pakistan Live score: ये गया चौका 2.1 : मार्क अडायर की गेंद पर बाबर आजम ने जड़ दिया है चौका। Fri, 10 May 2024 07:46 PM Fri, 10 May 2024 07:46 PM Ireland vs Pakistan Live score: 2 ओवर में स्कोर 11/1 Pakistan ने 2 ओवर में स्कोर 11/1।

बैटर: सैम अयूब 10(8), बाबर आजम 0(0)

बॉलर: बैरी मैकार्थी 1-8-0 Fri, 10 May 2024 07:46 PM Fri, 10 May 2024 07:46 PM Ireland vs Pakistan Live score: ये गया चौका 1.6 : बैरी मैकार्थी की गेंद पर सैम अयूब ने जड़ दिया है चौका। Fri, 10 May 2024 07:45 PM Fri, 10 May 2024 07:45 PM Ireland vs Pakistan Live score: सैम अयूब रनआउट 1.5 : बैरी मैकार्थी की गेंद पर सैम अयूब ने रन चुराने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया। Pakistan को इस तरह से पहला झटका लगा है। Fri, 10 May 2024 07:41 PM Fri, 10 May 2024 07:41 PM Ireland vs Pakistan Live score: ये गया चौका 1.1 : बैरी मैकार्थी की गेंद पर सैम अयूब ने जड़ दिया है चौका। Fri, 10 May 2024 07:40 PM Fri, 10 May 2024 07:40 PM Ireland vs Pakistan Live score: 1 ओवर में स्कोर 3/0 Pakistan ने 1 ओवर में स्कोर 3/0।

बैटर: मोहम्मद रिजवान 1(4), सैम अयूब 2(2)

बॉलर: मार्क अडायर 1-3-0 Fri, 10 May 2024 06:33 PM Fri, 10 May 2024 06:33 PM आयरलैंड vs Pakistan लाइव हिंदी कमेंट्री में आपका स्वागत है नमस्कार! Pakistan in Ireland, 3 T20I Series, 2024 का पहला टी20 Dublin के Castle Avenue मैदान पर खेला जा रहा है।