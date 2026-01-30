Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ireland Paul Stirling makes history breaking Rohit Sharma world record for playing the most T20I matches
आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने रचा इतिहास, टूटा रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा T20I खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने रचा इतिहास, टूटा रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा T20I खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

संक्षेप:

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचा। रोहित ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेंट से संन्यास ले लिया है।

Jan 30, 2026 08:39 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने यूएई के खिलाफ पहले टी20 मैच में मैदान पर उतरते ही इतिहास रचा। रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ अब वह T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह पॉल स्टर्लिंग के T20I करियर का 160वां मैच था। वहीं 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद ‘क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट’ टी20 को अलविदा कहने वाले रोहित शर्मा ने अपने करियर में 159 मैच खेले थे। T20I क्रिकेट के इतिहास में अभी तक सिर्फ 3 ही खिलाड़ियों ने 150 से अधिक मैच खेले हैं। टॉप-3 में दो नाम आयरलैंड से हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:डिकॉक ने की रोहित शर्मा की बराबरी, एक टी20 पारी में किसने जड़े सबसे ज्यादा SIX?

पॉल स्टर्लिंग और रोहित शर्मा के अलावा T20I में 150 से अधिक मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी जॉर्ज डॉकरेल हैं, उन्होंने अभी तक आयरलैंड के लिए 153 मैच खेले हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और इंग्लैंड के जोस बटलर टॉप-5 में मौजूद हैं।

T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी-

पॉल स्टर्लिंग- 160

रोहित शर्मा- 159

जॉर्ज डॉकरेल- 153

मोहम्मद नबी- 148

जोस बटलर- 144

ये भी पढ़ें:डिकॉक के शतकीय तूफान में उड़ा वेस्टइंडीज, SA ने हैरतअंगेज रनचेज को दिया अंजाम

पॉल स्टर्लिंग के लिए हालांकि यह ऐतिहासिक मैच कुछ अच्छा नहीं रहा। यूएई के खिलाफ वह 3 गेंदों पर मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके लगाए। हालांकि आयरलैंड इस मैच को 57 रनों के बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रही।

आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बोर्ड पर लगाए। इस दौरान किसी भी आइरिश बल्लेबाज ने फिफ्टी नहीं जड़ी। इस स्कोर का पीछा करते हुए यूएई की टीम 19.5 ओवर में 121के स्कोर पर सिमट गई।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Rohit Sharma Ireland Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |