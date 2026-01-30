आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने रचा इतिहास, टूटा रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा T20I खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

संक्षेप: आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचा। रोहित ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेंट से संन्यास ले लिया है।

आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने यूएई के खिलाफ पहले टी20 मैच में मैदान पर उतरते ही इतिहास रचा। रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ अब वह T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह पॉल स्टर्लिंग के T20I करियर का 160वां मैच था। वहीं 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद ‘क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट’ टी20 को अलविदा कहने वाले रोहित शर्मा ने अपने करियर में 159 मैच खेले थे। T20I क्रिकेट के इतिहास में अभी तक सिर्फ 3 ही खिलाड़ियों ने 150 से अधिक मैच खेले हैं। टॉप-3 में दो नाम आयरलैंड से हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पॉल स्टर्लिंग और रोहित शर्मा के अलावा T20I में 150 से अधिक मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी जॉर्ज डॉकरेल हैं, उन्होंने अभी तक आयरलैंड के लिए 153 मैच खेले हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और इंग्लैंड के जोस बटलर टॉप-5 में मौजूद हैं।

T20I में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी- पॉल स्टर्लिंग- 160

रोहित शर्मा- 159

जॉर्ज डॉकरेल- 153

मोहम्मद नबी- 148

जोस बटलर- 144

पॉल स्टर्लिंग के लिए हालांकि यह ऐतिहासिक मैच कुछ अच्छा नहीं रहा। यूएई के खिलाफ वह 3 गेंदों पर मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके लगाए। हालांकि आयरलैंड इस मैच को 57 रनों के बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रही।