भारत को ऐतिहासिक हार थमाते ही आयरलैंड के कोच ने दिया इस्तीफा, 30 साल बाद हुआ ऐसा
Ireland Head Coach Heinrich Malan: आयरलैंड के हेड कोच हेनरिक मलान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मालन का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक था। वह साल 2022 में टीम से जुड़े थे।
भारत को ऐतिहासिक हार थमाने के बाद आयरलैंड के हेड कोच हेनरिक मलान ने चौंकाने वाला फैसला किया है। उन्होंने अगले दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आयरलैंड ने रविवार को भारत का दो मैचों की टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ किया। आयरलैंड ने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में भारत से सीरीज जीती। वहीं, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मलान का टीम से नाता टूट गया है। उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक था। वह साल 2022 में आयरलैंड टीम से जुड़े थे। मलान का मानना है कि इंडिया सीरीज खत्म होने के साथ पद छोड़ने से नए कोच को टीम के साथ तालमेल बिठाने के लिए जरूर वक्त मिल जाएगा। गैरी विल्सन को आयरलैंड पुरुष टीम का नया हेड कोच नियुक्त गया है।
मलान ने इस्तीफे के बाद क्या कहा?
आयरलैंड को अगस्त में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। आयरलैंड टीम की 2027 की शुरुआत में होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप क्वालिफायर की दमदार तैयारी पर नजर है। 45 वर्षीय मलान के कार्यकाल में आयरलैंड ने कई सफलता का स्वाद चखा। टीम ने लगातार तीन टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। आयरलैंड ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को धूल चटाई थी। उनके कार्यकाल में आयरलैंड ने तीन टेस्ट मैच जीते और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों का एक बड़े पूल तैयार किया। मलान ने इस्तीफे का बाद कहा, ''आयरलैंड प्लेयर्स, स्टाफ और बड़ी आयरिश क्रिकेट कम्युनिटी के साथ काम करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात रही। मेरे परिवार और मेरा यहां रहने का बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम आयरिश क्रिकेट में बिताए अपने समय को बहुत प्यार से याद करेंगे।''
आयरलैंड में 30 साल बाद हुआ ऐसा
उन्होंने आगे कहा, ''हम मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप जीत, अबू धाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत, बेलफास्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली घरेलू टेस्ट जीत, भारत के खिलाफ घर पर ऐतिहासिक सीरीज जीत और पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका को हराने के साथ-साथ दुनिया की टॉप टीमों को चुनौती देने और हराने की हमारी क्षमता के जरिए टी20 वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने को बहुत गर्व के साथ याद कर सकते हैं। हमारे साझा विजन पर विश्वास करने के लिए प्लेयर्स, कोच और स्टाफ का धन्यवाद। यह एक बहुत ही खास सफर रहा।'' बता दें कि गैरी विल्सन 30 साल से भी ज्यादा समय बाद आयरलैंड पुरुष टीम के पहले आयरिश मूल के हेड कोच हैं। उनसे पहले जॉन विल्स थे।
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