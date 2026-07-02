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इंग्लैंड में दिखा आयरलैंड का हैंगओवर, दिनेश कार्तिक को कप्तान श्रेयस अय्यर ने किया हैरान

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि, कप्तान श्रेयस अय्यर का टॉस के वक्त लिया गया फैसला चौंकाने वाला रहा। भारत ने बैटिंग चुनी थी।

इंग्लैंड में दिखा आयरलैंड का हैंगओवर, दिनेश कार्तिक को कप्तान श्रेयस अय्यर ने किया हैरान

भारत को आयरलैंड दौरे पर दो मैचों की टी20 सीरीज में ऐतिहासिक हार झेलनी पड़ी थी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड में दोनों मुकाबलों में टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। हालांकि, भारतीय टीम अब इंग्लैंड में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। भारत ने बुधवार को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में पहले टी20 में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसने अनेक लोगों को चौंकाया। दरअसल, चेस्टर-ले-स्ट्रीट में आसमान बादलों से घिरा था। जब ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो टी20 क्रिकेट में टीमें अक्सर पहले फील्डिंग करना पसंद करती हैं क्योंकि डीएलएस मेथड के इस्तेमाल की संभावना रहती है। ऐसे में अय्यर द्वारा बैटिंग चुनने के फैसले ने भारत के पूर्व विकेटकीपर दिनेश कार्तिक को हैरान कर दिया। वैसे, मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। भारत ने 189/7 का स्कोर बनाया और इंग्लैंड की पारी ही शुरू नहीं हो पाई।

इंग्लैंड में दिखा आयरलैंड का हैंगओवर

कार्तिक को लगता है कि कप्तान अय्यर ने बैटिंग का फैसला शायद आयरलैंड दौरे पर मिले जख्मों की वजह से लिया क्योंकि टीम एक और चेज के प्रेशर से बचना चाह रही थी। कार्तिक ने क्रिकबज पर कहा, ''भारत का बैटिंग करना अच्छा फैसला था, भले ही मौसम लगातार खराब हो रहा था। आमतौर पर टीमें रन चेज करना पसंद करती हैं। लेकिन यहां शाम थोड़ी अजीब थी क्योंकि बारिश का खतरा लगातार बना था। मुझे लगता है कि थोड़ा आयरलैंड का हैंगओवर था। शायद इसलिए भारत ने फैसला किया कि चेज के बजाए पहले बैटिंग की जाए।'' हालांकि, पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी। संजू सैमसन (1) और ईशान किशन (0) दूसरे ओवर में आउट हो गए। इसके बाद, ओपनर अभिषेक शर्मा (24 गेंदों में 59) ने मोर्चा संभाला और अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की।

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'कप्तान श्रेयस अय्यर प्रेशर में रहे होंगे'

आयरलैंड दौरे पर फ्लॉप रहे अय्यर फॉर्म में लौट आए हैं। उन्होंने रिवरसाइड ग्राउंड में 47 गेंदों में 6 चौकों और एक छक्के की मदद से 68 रनों की पारी खेली। यह उनका बतौर भारतीय कप्तान पहला अर्धशतक है। कार्तिक ने इस प्रदर्शन को अय्यर के लिए अहम करार दिया। उन्होंने कहा, ''वह प्रेशर से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अच्छी बैटिंग की। वह जरूर प्रेशर में रहे होंगे, क्योंकि एक लीडर के तौर पर आपको पहले बल्ले से खुद को साबित करना होता है। और वह यह जानते थे। कप्तान को हाथ उठाकर कहना था, 'मैं कप्तान हूं, मैं रन बनाऊँगा', और उसने यह बहुत अच्छे तरह से किया।'' उन्होंने आयरलैंड में कुल 13 रन बनाए थे।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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