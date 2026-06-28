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'आयरलैंड को बखूबी अंदाजा था कि...', सीरीज गंवाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कबूला सच

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Shreyas Iyer IND vs IRE: भारतीय टीम को आयरलैंड के हाथों दो मैचों की टी20 सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा। यह श्रेयस अय्यर की  बतौर कप्तान पहली सीरीज थी। 

'आयरलैंड को बखूबी अंदाजा था कि...', सीरीज गंवाने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कबूला सच

श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम की आयरलैंड दौरे पर भद्द पिट गई। भारत का दो मैचों की टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ हो गया। आयरलैंड ने रविवार को दूसरे मैच में एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की। आयरलैंड ने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में भारत से सीरीज जीती है। यह अय्यर की बतौर भारतीय कप्तान पहली सीरीज थी। सीरीज गंवाने के बाद अय्यर ने कड़वा सच कबूला। उन्होंने कहा कि आयरलैंड को मेहमान टीम की तुलना में परिस्थितियों का बखूबी अंदाजा था, जिसका उन्होंने फायदा उठाया। बता दें कि भारत ने दोनों मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी लेकिन फैसला गलत साबित हुआ।

'हम बैटिंग डिपार्टमेंट में पिछड़ गए'

श्रेयस ने दूसरे टी20 मैच के बाद कहा, ''यह हमारे लिए अच्छी सीरीज नहीं थी। हालांकि, आयरलैंड ने जिस तरह से खेला, उसके लिए उन्हें बधाई। उन्होंने परिस्थितियों का लाभ उठाया। उन्हें बखूबी अंदाजा था कि पिच कैसी रहेगी। उनका फील्ड वर्क जबर्दस्त था। आज हमारे गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं पर अच्छी तरह से अमल किया।'' कप्तान ने डेब्यूटेंट प्रिंस यादव की तारीफ की। उन्होंने चार ओवर में 22 रन देकर तीन विकेट चटकाए। श्रेयस ने कहा, ‘’प्रिंस को आईपीएल का अच्छा अनुभव है, जब वह बॉलिंग करने आते हैं तो उनके अपने आइडिया और प्लान होते हैं। डेब्यूटेंट सूर्यांश शेडगे ने भी अच्छा खेला। लेकिन हम बैटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा पिछड़ गए। हम अधिक सिंगल और डबल नहीं ले पाए।''

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19 रन पर तीन विकेट गिर गए थे

भारत को दूसरे टी20 में 155 रनों का लक्ष्य मिला था लेकिन टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। हर्षित राणा (10 गेंदों में 21) ने अंत में जीत की नैया पार लगाने की पूरी कोशिश की लेकिन आखिरी ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा गोल्डन डक का शिकार हुए। दोनों को भारतीय पासपोर्ट धारक जय मूंदड़ा ने पवेलियन भेजा। 19 रन पर तीन विकेट गंवाने के बाद बने दबाव से भारतीय टीम उबर ही नहीं पाई। तिलक वर्मा (46 गेंद में 55 रन) को छोड़कर कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं टिक सका।

मूंदड़ा प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज

इंपैक्ट खिलाड़ी के नियम के साथ भारतीय पिचों पर बड़ी पारियां खेलकर वाहवाही लूटने वाले भारतीय बल्लेबाजों की कलई स्विंग और सीम लेती पिच पर खुल गई। मूंदड़ा प्लेयर ऑफ मैच चुने गए। उन्होंने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड भी जीता। मूंदड़ा ने पहले मैच में दो विकेट चटकाए थे।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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