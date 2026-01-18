क्या बांग्लादेश के साथ अपना ग्रुप बदलने के लिए तैयार है आयरलैंड? जानिए बोर्ड ने क्या कहा
बांग्लादेश चाहता है कि उसे ग्रुप बी में आयरलैंड से स्वैप कर दिया जाएगा। आयरलैंड की टीम ग्रुप सी में आए और इंडिया में खेले, जबकि आयरलैंड के लीग फेज के सभी मैच श्रीलंका में शेड्यूल हैं। इस पर क्रिकेट आयरलैंड का भी बयान आ गया है।
T20 World Cup 2026 में बांग्लादेश की भागेदारी को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। बांग्लादेश भारत में अपने मुकाबले खेलना नहीं चाहता है। इसके लिए पहले तो आईसीसी के पास अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट कराने के लिए पहुंचता है, जिसे आईसीसी स्वीकार नहीं करती। इसके बाद बांग्लादेश फिर से आईसीसी का दरवाजा खटखटाता है और अपना ग्रुप स्वैप करने का अनुरोध करता है। बांग्लादेश चाहता है कि उसे ग्रुप बी में आयरलैंड से स्वैप कर दिया जाएगा। आयरलैंड की टीम ग्रुप सी में आए और इंडिया में खेले, जबकि आयरलैंड के लीग फेज के सभी मैच श्रीलंका में शेड्यूल हैं। इस पर आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड का भी बयान आ गया है।
जैसे ही आईसीसी के पास बांग्लादेश की ओर से अनुरोध पहुंचा है कि वे उसके ग्रुप सी को ग्रुप बी से रिप्लेस कर दें और उनको आयरलैंड की जगह प्लेस कर दें, जिससे कि बांग्लादेश अपने ग्रुप फेज के सभी मैच श्रीलंका में खेल ले, जो कि इस टूर्नामेंट का को-होस्ट है। शनिवार को ये मीटिंग हुई है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ग्रुप को स्वैप करने की बात कही थी। हालांकि, क्रिकेट आयरलैंड ने कहा कि उन्हें 'पक्का भरोसा' मिला है कि उनके वर्ल्ड कप के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। क्रिकेट आयरलैंड ने यह भी कहा कि वे अपने सभी वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में खेलेंगे।
क्रिकेट आयरलैंड के एक अधिकारी ने क्रिकबज को दिए एक बयान में कहा, "हमें पक्का भरोसा मिला है कि हम ओरिजिनल शेड्यूल से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम पक्का श्रीलंका में ग्रुप स्टेज खेलेंगे।" आयरलैंड की टीम ग्रुप बी में है, जिसमें श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और ओमान की टीम है। वहीं, ग्रुप सी में बांग्लादेश के साथ वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल की टीम है। बांग्लादेश को अपने तीन मुकाबले कोलकाता में एक और मैच मुंबई में खेलना है। शुरुआत में बीसीबी ने आईसीसी को साफ बोल दिया था कि वे वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलेंगे।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया, "बातचीत के दौरान, BCB ने ICC से बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में कराने की अपनी फॉर्मल रिक्वेस्ट दोहराई। बोर्ड ने टीम, बांग्लादेशी फैंस, मीडिया और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर बांग्लादेश सरकार के विचार और चिंताएं भी शेयर कीं। बातचीत कंस्ट्रक्टिव, अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से हुई, जिसमें सभी पार्टियों ने जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात की। दूसरी बातों के अलावा, कम से कम लॉजिस्टिकल एडजस्टमेंट के साथ मामले को आसान बनाने के लिए बांग्लादेश को एक अलग ग्रुप में भेजने की संभावना पर भी चर्चा हुई।"