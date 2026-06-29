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‘हमने भारत को फिर से हारकर एक चीज साबित कर दी’, ऐतिहासिक सीरीज जीत के बाद आयरलैंड के कप्तान का दनदनाता बयान

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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भारत के खिलाफ ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत के बाद आयरलैंड के कप्तान लॉर्कन टकर ने दनदनाता बयान दिया। उन्होंने अपने खिलाड़ियों से एक चीज साबित करने के लिए कहा था।

‘हमने भारत को फिर से हारकर एक चीज साबित कर दी’, ऐतिहासिक सीरीज जीत के बाद आयरलैंड के कप्तान का दनदनाता बयान

लॉर्कन टकर की कप्तानी वाली आयरलैंड ने टीम इंडिया का दो मैचों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। आयरलैंड ने 155/8 का स्कोर खड़ा करने के बाद एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की। वर्ल्ड चैंपियन भारत ने 9 विकेट गंवाकर 153 रन जुटाए। आयरलैंड ने पहले टी20 में 34 रनों से विजयी परचम फहराया था। आयरलैंड ने पहली बार किसी भी फॉर्मेट में भारत से सीरीज जीती है। ऐतिहासिक सफलता के बाद टकर ने दनदनाता बयान दिया। उन्होंने कहा कि आयरलैंड टीम साबित करना चाहती थी कि पहले मैच में मिली जीत कोई तुक्का नहीं थी।

'मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि दुनिया…'

टकर ने सीरीज जीतने के बाद कहा, ''मुझे यकीन नहीं हो रहा लेकिन यह जबर्दस्त है। मैंने खिलाड़ियों से कहा था कि हमें दुनिया को साबित करना है कि पहले मैच में जीत कोई तुक्का नहीं थी। हमने फिर से जीत हासिल करके यह साबित कर दिया। शुक्रवार की जीत के बाद हम उत्साहित थे, लेकिन मैंने लड़कों से कहा कि जमीन पर रहें और असली दुनिया में वापस आएं, अच्छा परफॉर्मेंस दें। दूसरे मैच में भी उसी इंटेंट के साथ आए। हमने दिखा दिया कि क्रिकेट सरल भी हो सकता है, उसे पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं है, खासकर जब आप परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ऐसे में आप असरदार हो सकते हैं और मैच जीत सकते हैं।''

‘इस जीत के बाद हम फ्रंट पेज न्यूज होंगे’

आयरलैंड के कप्तान ने आगे कहा कहा, ''कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट की छाया में खेलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस जीत के बाद हम फ्रंट पेज न्यूज होंगे, यह कमाल है।'' टकर ने स्क्वॉड में कम अनुभवी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर कहा, ''हमारे पास काफी लड़के हैं जिनके पास उतना अनुभव नहीं है। लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि वे बैकग्राउंड में काम करते हैं और अपने गेम को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने इस तरह के बड़े स्टेज पर परफॉर्म करके दिखाया कि हम दुनिया की बेस्ट टीम को हरा सकते हैं।''

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भारत के सीरीज जीत अभियान पर विराम

बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2011 में इंग्लैंड पर मिली जीत के बाद आयरलैंड के क्रिकेट इतिहास का यह सबसे बड़ा पल है। भारत जैसी मजबूत टीम को हराने से इस टीम का आत्मविश्वास अब सातवें आसमान पर होगा। इस हार के साथ ही भारत का टी20 क्रिकेट में लगातार 16 सीरीज जीतने के अभियान पर भी विराम लग गया। भारत 2023 के मध्य से टी20 सीरीज नहीं हारा था।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
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हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
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