IRE vs ZIM LIVE Score: बारिश के कारण टॉस में देरी, सुपर-8 में एंट्री की दहलीज पर जिम्बाब्वे

IRE vs ZIM Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 32वां मैच आज जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच खेला जाना है। दोनों टीमों की पल्लेकेले स्टेडियम में भिड़ंत होगी। ग्रुप बी का हिस्सा जिम्बाब्वे के पास पहली बार सुपर-8 में एंट्री करने का मौका है। आयरलैंड के हारते ही ऑस्ट्रेलियाई टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। जिम्बाब्वे ने अपने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 23 रनों से हराकर उलटफेर किया था। सह-मेजबान श्रीलंका ने ग्रुप बी से सुपर-8 में जगह बना ली है। श्रीलंका के खाते में तीन मैचों में 6 अंक हैं। सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम के दो मैचों में चार अंक हैं। अगर जिम्बाब्वे सुपर आठ में पहुंच जाता है तो यह सात प्रयासों में पहली बार होगा जब उसकी टीम इस चरण में जगह बनाएगी।

IRE vs ZIM Live Score: पल्लेकेले में बारिश हो रही है। बारिश के कारण आयरलैंड बनाम जिम्बाब्वे मैच का टॉस निर्धारित समय (भारतीय समयानुसार दोपहर ढाई बजे) पर नहीं हो सका। फिलहाल, पूरा ग्राउंड कवर से ढका हुआ है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ मौसम के बेहतर होने का अनुमान है और उम्मीद है कि कुछ खेल होगा।

IRE vs ZIM Live Score: टूर्नामेंट में अब तक जिम्बाब्वे का प्रदर्शन शानदार रहा है। उसके तीन तेज गेंदबाजों रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस ने कोलंबो में खेले गए अपने पहले मैच में तीन तीन विकेट लेकर ओमान को केवल 103 रन पर आउट कर दिया था। ब्रायन बेनेट (48 नाबाद) की अगुवाई में उसके बल्लेबाजों को आठ विकेट से जीत हासिल करने के लिए केवल 13.3 ओवरों की जरूरत पड़ी। इसके बाद जिम्बाब्वे टूर्नामेंट में दिग्गज टीमों को हराने वाली टीम के रूप में उभरी। उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो विकेट पर 169 रन बनाए और फिर विपक्षी टीम को सिर्फ 146 रन पर आउट कर 23 रन से जीत हासिल की। ओपनर बेनेट ने एक बार फिर बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए नाबाद 64 रन बनाए, जबकि मुजरबानी और इवांस ने क्रमशः चार और तीन विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया।

IRE vs ZIM Live Score: आयरलैंड ओमान पर आसान जीत के बाद इस मैच में उतरेगा। मेजबान श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने शुरुआती दो मैच हारने के बाद वह टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ करना चाहेगा। जिम्बाब्वे की तुलना में आयरलैंड के लिए दांव पर कुछ खास नहीं लगा है लेकिन वह जीत हासिल करके जिम्बाब्वे के सुपर आठ में जगह बनाने की संभावनाओं को जटिल बना सकता है। आयरलैंड को शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा क्योंकि उसके कप्तान पॉल स्टर्लिंग दाहिने घुटने में चोट के कारण टी20 विश्व कप के शेष मैचों से बाहर हो गए। हालांकि, कार्यवाहक कप्तान लोरकान टकर ने 51 गेंदों में 94 रन बनाकर आयरलैंड को ओमान के खिलाफ पांच विकेट पर 235 रन तक पहुंचाया। इस मैच में आयरलैंड ने 96 रन से जीत हासिल की।

आयरलैंड का स्क्वॉड: लोरकान टकर, रॉस एडायर, बेन कैलिट्ज, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, सैम टॉपिंग, मार्क एडायर, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, बेन व्हाइट, क्रेग यंग।