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आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ जीता मैच, वर्ल्ड चैंपियन को हराकर रचा इतिहास

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के पहले मुकाबले में शुक्रवार को भारत को 34 रन से हराया। आयरलैंड ने पहली बार भारत को मात दी।

आयरलैंड ने पहली बार भारत के खिलाफ जीता मैच, वर्ल्ड चैंपियन को हराकर रचा इतिहास

आयरलैंड ने शुक्रवार को बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 मैच में 34 रनों से हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। मार्च 2026 में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम खिताब जीतने का बाद अपने पहले ही मैच में हार गई है। भारतीय टीम आईसीसी टी20 टीम रैकिंग में पहले स्थान पर है, जबकि आयरलैंड की टीम 12वें पायदान पर मौजूद है। भारत के खिलाफ नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में आयरलैंड की यह पहली जीत है। आयरलैंड की इस ऐतिहासिक जीत में डेब्यू मैच खेल रहे जय मूंद्रा और मैट हॉलार्ड का बड़ा योगदान रहा।

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आयरलैंड ने पहली बार हराया

पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने नौ विकेट पर 182 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 50 रन की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। आयरलैंड की ओर से मैट हॉलार्ड और मैथ्यू हंपहरेज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन-तीन विकेट झटके। आयरलैंड ने इस तरह टी20 में भारत को पहली बार पटखनी दी है और दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

भारत के सामने 183 का लक्ष्य था और इतना बड़ा लक्ष्य बेलफ़ास्ट में अब तक टी 20 में हासिल नहीं किया गया था। हालांकि भारत ने आक्रामक शुरुआत की लेकिन एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। अभिषेक (49) अर्धशतक बनाए बिना आउट हो गए। इसके बाद भारत लगातार बैकफ़ुट पर जाता चला गया और आयरलैंड के गेंदबाज़ों ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया। हम्फ़्रीज़ और होलार्ड ने तीन-तीन विकेट हासिल किए जबकि जय मूंद्रा ने शिवम दुबे और संजू सैमसन के रूप में अहम विकेट निकाले। मूंद्रा ने अपनी पहली ही गेंद पर सैमसन को पवेलियन चलता कर दिया था। अब भारत को इस सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुक़ाबला 28 जून को खेलना है। और यहां पर भारत के पास सीरीज़ बराबर करने का मौक़ा होगा। हालांकि आयरलैंड के पास सीरीज़ जीतने का सुनहरा अवसर होगा।

वैभव को नहीं मिला मौका

वैभव सूर्यवंशी की कमी भारत को खली जिन्हे इस मैच में मौका नहीं दिया गया। वैभव ने आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे और श्रीलंका के खिलाफ ट्राई नेशन ए सीरीज में फाइनल में धमाकेदार पारी खेली थी। संजू सैमसन पांच, ईशान किशन एक, कप्तान श्रेयस अय्यर तीन, तिलक वर्मा 19 और वाशिंगटन सुंदर नौ रन बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे ने 25 और अक्षर पटेल ने 15 रन बनाये लेकिन लक्ष्य बहुत दूर रह गया। होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।

आयरलैंड ने भारत को दिया 183 रनों का टारगेट

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती झटकों से दबाव में आ गई थी मेज़बान टीम। एक समय 51 के स्कोर पर आयरलैंड ने चार विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद कप्तान लोर्कान टकर ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और डेलानी ने भी 49 रनों की पारी खेली और आयरलैंड ने 20 ओवर में 182 रन बना डाले। टकर ने 36 गेंदों की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाए जबकि डेलानी ने 32 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के मारे।

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आयरलैंड के लिए टकर ने खेली कप्तानी पारी

आयरलैंड ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की। 7.1 ओवर के बाद उनका स्कोर 51/4 था और वे मुश्किल में थे, लेकिन नए कप्तान लोर्कान टकर ने अर्धशतक लगाकर टीम को संभाला। उनके आउट होने के बाद डेलानी ने मोर्चा संभाला और डेथ ओवरों में प्रसिद्ध की गेंदों पर लगातार तीन छक्के जड़े। प्रसिद्ध के लिए यह दिन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने अपने चार ओवरों में 57 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। हालांकि, भारत के बाकी दो तेज़ गेंदबाज़ों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर पावरप्ले में। अर्शदीप सिंह और टीम में वापसी कर रहे हर्षित राणा, दोनों को शुरुआत में तीन-तीन ओवर दिए गए और उन्होंने पिच के सपाट होने से पहले शुरुआती मदद का पूरा फ़ायदा उठाया। हर्षित ने तीन तथा अर्शदीप और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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