जहीर खान और LSG के रास्ते होंगे अलग; नए मेंटॉर को लेकर संजीव गोयनका का बड़ा प्लान

इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन से पहले लखनऊ सुपर जॉइंट्स में बड़ा बदलाव दिख सकता है। टीम और उसके मेंटॉर जहीर खान के रास्ते अलग होने जा रहे हैं। नए मेंटॉर को एलएसजी के अलावा आरपीएसजी ग्रुप की दो अन्य फ्रेंचाइजी- डर्बन्स सुपर जॉइंट्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल की निगरानी की भी जिम्मेदारी मिलने वाली है।

आईपीएल 2026 से पहले लखनऊ सुपर जॉइंट्स और उसके मेंटॉर जहीर खान के रास्ते अलग होने जा रहे हैं। फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका बढ़ी हुई जिम्मेदारी के साथ नए मेंटॉर का ऐलान कर सकते हैं। अभी वह ‘द हंड्रेड’ के लिए ब्रिटेन में हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नए मेंटॉर को RPSG ग्रुप की बाकी फ्रेंचाइजी की देखरेख की भी जिम्मेदारी दी जाएगी।

रिपोर्ट में घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक स्रोत के हवाले से बताया गया है, 'एलएसजी जहीर खान से अपना नाता तोड़ने जा रही है और नए मेंटॉर को आरपीएसजी ग्रुप की बाकी फ्रेंचाइजी की निगरानी की भी बड़ी भूमिका दी जाएगी।'

आरपीएसजी ग्रुप की आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के रूप में फ्रेंचाइजी तो है ही, SA20 में डर्बन सुपर जॉइंट्स और 'द हंड्रेड' में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की मालिक भी वही है। ग्रुप के मुखिया संजीव गोयनका अभी 'द हंड्रेड' के लिए ब्रिटेन में हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गोयनका एक 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' का ऐलान करेंगे जो पूरे साल एलएसजी और अन्य फ्रेंचाइजी से जुड़े कामकाज को देखेगा।

जहीर खान को आईपीएल 2023 के बाद गौतम गंभीर की जगह पर एलएसजी का मेंटॉर बनाया गया था। बाद में जब गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया तो मोर्नी मोर्कल भी एलएसजी छोड़कर उनके साथ बतौर बोलिंग कोच जुड़ गए। तब से जहीर खान एलएसजी के लिए मेंटॉर के साथ-साथ बोलिंग कोच की भी जिम्मेदारी निभा रहे थे।