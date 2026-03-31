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कुछ भी हो जाए तुम 14 मैच खेलोगे... RR के कप्तान रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी से कर दिया वादा

Mar 31, 2026 10:21 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी को IPL 2026 के सभी 14 लीग मैच कप्तान रियान पराग खिलाएंगे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने पहले मैच के बाद उनसे वादा कर दिया है। वैभव ने कमाल की पारी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेली। 

कुछ भी हो जाए तुम 14 मैच खेलोगे... RR के कप्तान रियान पराग ने वैभव सूर्यवंशी से कर दिया वादा

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल 2025 के दौरान अपने दूसरे ही मैच में शतक जड़ना कोई तुक्का नहीं था। इस बात को उन्होंने उसी सीजन साबित किया था और फिर डोमेस्टिक और यूथ इंटरनेशनल मैचों में कमाल का प्रदर्शन किया। अब आईपीएल 2026 की शुरुआत भी इसी अंदाज में इस युवा बल्लेबाज ने की। हाल ही में 15 साल के हुए वैभव सूर्यवंशी ने पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक जड़ा। इससे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग खुश नजर आए और उन्होंने वादा कर दिया कि वे सारे मैच उनको खिलाएंगे।

सीएसके के खिलाफ मैच के बाद कप्तान रियान पराग से जब वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछा गया कि आप उन्हें क्या कहेंगे? इसके जवाब में पराग ने कहा, "मैं उसे यही कहूंगा कि तुम 14 गेम खेलने वाले हो और गेम में चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इससे परेशान नहीं होना हैं। मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है, उससे तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तुम बस मैदान पर जाओ। उसे बैटिंग करना पसंद है। मैंने पक्का किया है कि मैंने कोच को बता दिया है कि उसे जितनी बैटिंग चाहिए, उतनी करने दो और वह जाकर कुछ ऐसी चीजें करता है। मैं और ध्रुव, जब हम चौथे ओवर तक वहां बैठे थे, तो हम बस हैरान थे। जैसे कि क्या हो रहा है? जैसे, वह यह कैसे कर रहा है? लेकिन फिर मैं उसे अपनी टीम में पाकर बहुत खुश हूं।"

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रियान पराग ने सीएसके के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था और 17वीं गेंद पर वे आउट हो गए थे। उस समय तक वे 4 चौके और 5 छक्के अपनी पारी में जड़ चुके थे और 52 रन बनाकर राजस्थान के लिए जीत लगभग सुनिश्चित कर चुके थे। 305.88 का स्ट्राइक रेट इस पारी में वैभव का रहा। वे आईपीएल के इतिहास के सबसे युवा बल्लेबाज हैं, जो शतक भी जड़ चुके हैं। अर्धशतक भी उन्हीं का सबसे कम उम्र में आया है। पिछले सीजन वे आधे सत्र से खेले थे, लेकिन अब सभी मैचों में नजर आने वाले हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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