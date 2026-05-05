आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये स्वीकार नहीं; जसप्रीत बुमराह पर क्यों भड़के सुनील गावस्कर?
आईपीएल 2026 सुपर स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह के लिए बहुत ही खराब चल रहा है। मैचों में वह ज्यादातर विकेट के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा वह नियंत्रण के साथ गेंदबाजी भी नहीं कर पा रहे। उनके नो बॉल फेंकने पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये स्वीकार नहीं है।
आईपीएल 2026 में सोमवार यानी 4 मई को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 4 विकेट से शिकस्त दी। इस सीजन में टीम की ये 10 मैचों में सिर्फ तीसरी जीत थी। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस शुरुआती मैच जीतने के बाद से ही संघर्ष कर रही है। टीम के सुपर स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह के लिए तो ये सीजन और भी खराब रहा है। बल्लेबाजों की नींद उड़ाने वाले इस तेज गेंदबाज को मुश्किल से विकेट मिल रहे हैं। ऊपर से नो बॉल भी खूब फेंक रहे हैं। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में नो बॉल स्वीकार्य नहीं है।
32 साल के जसप्रीत बुमराह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने आईपीएल में अब तक 39 नो बॉल फेंके हैं। इस सीजन में भी वह अब तक 8 नो बॉल फेंक चुके हैं। सोमवार को लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ मैच में उन्होंने 3 नो बॉल फेंकी। एलएसजी की पारी के 14वें ओवर में बुमराह ने 2 नो बॉल फेंकी। ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने हिम्मत सिंह को आउट कर दिया था लेकिन अंपायर ने गेंद को नो बॉल करार दिया। उसके बाद हिम्मत सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 40 रन बनाए और एलएसजी को 228 रन पर पहुंचाया।
सुनील गावस्कर को यकीन ही नहीं हुआ
जसप्रीत बुमराह नो बॉल फेंक रहे हैं, सुनील गावस्कर को इसका यकीन ही नहीं हुआ। कॉमेंट्री के दौरान उन्होंने कहा, ‘मुझसे फिर मत कहिए। मत कहिए। मुझसे मत कहिए कि बुमराह ने नो बॉल फेंकी है। यह स्वीकार्य नहीं है। यह कबूल करने लायक नहीं है। आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। वाइड चलता है, मैं समझ सकता हूं लेकिन नो बॉल? बिल्कुल नहीं।’
बुमराह के लिए अब तक का सबसे खराब आईपीएल सीजन
लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ मैच में भी जसप्रीत बुमराह विकेट के लिए तरस गए। एक बल्लेबाज को आउट भी किए तो वो नो बॉल निकली, लिहाजा विकेट मिलते-मिलते रह गई। उन्होंने 4 ओवर में 45 रन लुटाए। आईपीएल 2026 में अब तक 10 मैचों में उनके नाम सिर्फ 3 विकेट ही दर्ज हैं। जसप्रीत बुमराह के लिए आईपीएल इतिहास का ये सबसे बुरा सीजन चल रहा है।
रोहित-रिकेल्टन के कमाल से जीती मुंबई
सोमवार को हुए मैच की बात करें तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन का स्कोर खड़ा किया। मिचेल मार्श ने 44, निकोलस पूरन ने 63 और हिम्मत सिंह ने नाबाद 40 रन की पारी खेली। मुंबई की तरफ से कॉर्बिन बोश ने 2 विकेट हासिल किए। रघु शर्मा, गजनफर और विल जैक्स को एक-एक सफलता मिली। बुमराह की झोली खाली रही।
जवाब में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की बदौलत 8 गेंद बाकी रहते ही 6 विकेट से मैच जीत लिया। शर्मा ने 84 और रिकेल्टन ने 83 रन बनाए। नमन धीर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। विल जैक्स ने भी नाबाद 10 रन बनाए।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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