यशस्वी जायसवाल ने उड़ाए मुंबई इंडियंस के परखच्चे, राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 में लगाई जीत की हैट्रिक

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ धमाकेदार जीत दर्ज की। राजस्थान ने बारिश से प्रभावित मैच में मुंबई को 151 रनों का टारगेट दिया था। यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने आईपीएल 2026 में जीत की हैट्रिक लगा दी है। आरआर ने चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बाद अब मुंबई इंडियंस (एमआई) को शिकस्त दी। आरआर ने मंगलवार को बारिश से बारिश से प्रभावित मैच में मुंबई को 27 रनों से रौंदा। मैच 11-11 ओवर का कर दिया गया था। आरआर ने यशस्वी जायसवाल की तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत गुवाहाटी के बरासापारा स्टेडियम में 151 रनों का टारगेट दिया। जवाब में एमआई 9 विकेट खोने के बाद 123 रन ही जुटा सकी। इस जीत के साथ आरआर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। उसके खाते में तीन मैचों में 6 अंक हो गए हैं। एमआई लगातार दो हार के बाद सातवें स्थान पर खिसक गई है। उसके तीन मैचों में सिर्फ दो अंक हैं।

46 पर MI की आधी टीम पवेलियन लौटी लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज रयान रिकेल्टन (8) पहले ओवर में पवेलियन लौट गए। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने विकेट के पीछ ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराया। सूर्यकुमार यादव (5) दूसरे ओवर में नांद्रे बर्गर का शिकार बने। संदीप शर्मा ने तीसरे ओवर में रोहित शर्मा (6) को एलबीडब्ल्यू आउट किया। स्पिनर रवि बिश्नोई ने पांचवें ओवर में एमआई को डबल झटका दिया। उन्होंने कप्तान हार्दिक पांड्या (9) और तिलक वर्मा (14) को अपने जाल में फंसाया। मुंबई की आदी टीम 46 रन पर पवेलियन लौट गई थी। ऐसे में नमन धीर और शेरफेन रदरफोर्ड ने मोर्चा संभाला। दोनों ने छठे विकेट के लिए 47 रन जोड़े और मुंबई को 100 की दहलीज पर पहुंचाया। रदरफोर्ड को आठवें ओवर में तुषार देशपांडे ने आउट किया। उन्होंने 8 गेंदों में दो चौकों और दो छक्कों की मदद से 25 रन बटोरे। नमन ने 13 गेंदों में 25 रन जुटाए, जिसमें तीन चौके और एक सिक्स है। उन्हें बर्गर ने नौवें ओवर में पवेलियन भेजा। शार्दुल ठाकुर ने 8 और ट्रेंट बोल्ट ने एक रन बनाया। दीपक चाहर 6 और जसप्रीत बुमराह 5 रन बनाकर नाबाद रहे।

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जायसवाल ने 32 गेंदों में मचाया धमाल इससे पहले, यशस्वी जायसवाल के धमाकेदार अर्धशतक से राजस्थान ने मुंबईके खिलाफ तीन विकेट पर 150 रन बनाए। जायसवाल ने 32 गेंद में चार छक्कों और 10 चौकों से नाबाद 77 रन की पारी खेलने के अलावा वैभव सूर्यवंशी (39 रन, 14 गेंद, पांच छक्के, एक चौके) के साथ पांच ओवर में 80 रन जोड़कर आरआर को तूफानी शुरुआत दिलाई। मुंबई की ओर से स्पिनर अल्लाह गजनफर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 21 रन देकर दो विकेट चटकाए। शार्दुल ठाकुर ने भी 36 रन देकर एक विकेट चटकाए। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। बारिश के कारण मुकाबला दो घंटे और 40 मिनट के विलंब से शुरू किया जिसके कारण इसे 11 ओवर का कर दिया गया।