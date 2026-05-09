यशस्वी जायसवाल ने नहीं दिया डोप टेस्ट तो नाडा ने जारी किया नोटिस, बड़ी मुश्किल में फंस सकता है स्टार क्रिकेटर
टीम इंडिया और राजस्थान रॉयल्स के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने उनके खिलाफ डोप टेस्ट ना देने पर एक नोटिस जारी किया है।
टीम इंडिया और राजस्थान रॉयल्स के स्टार सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल, नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने उनके खिलाफ डोप टेस्ट ना देने पर एक नोटिस जारी किया है। यशस्वी जायसवाल के अलावा वुमेंस वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाने वाली शैफाली वर्मा के खिलाफ भी यह नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस वेयरअबाउट्स फेलियर नियम के तहत जारी किए गए थे, क्योंकि वे तय डोप टेस्ट के लिए बताई गई जगहों पर नहीं पाए गए थे। दोनों खिलाड़ियों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी इस बारे में बताया गया है। ये नोटिस दोनों क्रिकेटरों के लिए पहली बार दर्ज की गई जगह की जानकारी में फेलियर को दिखाते हैं, जो NADA के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल (RTP) का हिस्सा हैं।
NADA के रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल में शामिल एथलीट को एक तय टाइम स्लॉट और जगह बतानी होती है, जहाँ वे आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन डोप टेस्टिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। एक डोपिंग कंट्रोल ऑफिसर (DCO) तय समय के दौरान सैंपल लेने आ सकता है, और बताई गई जगह पर मौजूद न होने पर एंटी-डोपिंग नियमों के तहत टेस्ट छूट सकता है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट अनुसार, नोटिस के मुताबिक एक DCO ने पिछले साल 17 दिसंबर को यशस्वी का डोप टेस्ट करने की कोशिश की, जबकि शैफाली का तय टेस्ट 7 नवंबर को था। दोनों ही मामलों में, खिलाड़ी अपनी बताई गई जगहों पर नहीं मिले।
NADA ने बाद में 18 और 20 फरवरी को खिलाड़ियों से जवाब मांगा, लेकिन दोनों ने जवाब नहीं दिया, जिससे उनके पहले छूटे हुए टेस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया।
एक भी छूटा हुआ टेस्ट एंटी-डोपिंग उल्लंघन नहीं माना जाता। हालांकि, 12 महीने के समय में तीन बार जगह न बताना एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। अगर कोई खिलाड़ी NADA के हियरिंग पैनल के सामने अपना बचाव नहीं कर पाता है, तो उसे दो साल तक का सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है।
इस वक्त नाडा के आरटीपी में इन दोनों के अलावा अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, केएल राहुल, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, दीप्ति शर्मा, रेणुका ठाकुर जैसे क्रिकेटर शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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