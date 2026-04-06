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IPL इतिहास के 5 सबसे घटिया कप्तान, अब रुतुराज गायकवाड़ का भी नाम हो गया इनमें शामिल

Apr 06, 2026 02:23 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL इतिहास के 5 सबसे घटिया कप्तानों में इस समय टॉप 5 में तीन भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि दो तो इस सीजन भी कप्तान हैं। रुतुराज गायकवाड़ का नाम भी अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है। 

IPL इतिहास के 5 सबसे घटिया कप्तान, अब रुतुराज गायकवाड़ का भी नाम हो गया इनमें शामिल

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के इतिहास में बहुत कम ऐसे कप्तान हैं, जिनका जीत प्रतिशत बहुत कम है। एक तरह से कहा जाए तो ये आईपीएल के घटिया कप्तानों की लिस्ट में आएंगे। इस लिस्ट में अब चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का नाम भी शामिल हो गया है। गायकवाड़ का भी जीत प्रतिशत उतना अच्छा आईपीएल में नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉप 5 सबसे खराब कप्तानों में दो तो अभी भी आईपीएल में एक्टिव हैं और रेगुलर कैप्टन हैं, जिनमें एक तो रुतुराज गायकवाड़ ही हैं और दूसरे हैं अजिंक्य रहाणे।

आईपीएल के इतिहास में जिस भी कप्तान ने कम से कम 20 मैचों में कप्तानी की है, उसका सबसे खराब जीत प्रतिशत देखा जाए तो शीर्ष पर श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं। संगकारा का जीत प्रतिशत आईपीएल में बतौर कप्तान महज 34.04 का है। संगकारा ने डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की हुई है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर उन्हीं के देश के महेला जयवर्धने हैं। उनका जीत प्रतिशत आईपीएल में 35 है। वे भी तीन टीमों की कप्तानी कर चुके हैं। इनमें दिल्ली डेयरडेविल्स, कोच्चि टस्कर्स केरला और किंग्स इलेवन पंजाब का नाम शामिल है।

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आईपीएल में सबसे खराब जीत प्रतिशत वाले कप्तानों में अजिंक्य रहाणे तीसरे नंबर पर हैं, जो कि सबसे घटिया भारतीय कप्तान भी हैं। वे कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स और राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं। उनका जीत प्रतिशत 35.89 है। वहीं, रुतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ सीएसके की कप्तानी की है और उनका जीत प्रतिशत 22 मैचों के बाद 36.36 है। शिखर धवन का जीत प्रतिशत आईपीएल में बतौर कप्तान 37.03 है। धवन ने पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की हुई है।

IPL में कप्तान के तौर पर सबसे खराब जीत प्रतिशत (कम से कम 20 मैच)

34.04 - कुमार संगकारा

35.00 - महेला जयवर्धने

35.89 - अजिंक्य रहाणे

36.36 - रुतुराज गायकवाड़

37.03 - शिखर धवन

एमएस धोनी के उत्तराधिकारी कहे जा रहे रुतुराज गायकवाड़ अब तक 22 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर चुके हैं। इन 22 मैचों में से सिर्फ 8 ही मैचों में टीम को जीत मिली है, जबकि 14 मैचों में हार मिली है। आईपीएल 2026 में तो टीम लगातार तीन मैच हार चुकी है। ये शर्मनाक बात है, क्योंकि सिर्फ दो ही सीजन सीएसके के साथ ऐसा हुआ है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट


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